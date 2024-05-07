Как переселенцам получить бесплатное жилье в Украине: главные условия и советы

При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Министерства социальной политики, Офиса омбудсмена по правам человека, Офиса президента, постановление Кабмина №495 от 29 апреля 2022 года, сайт "Дія", ресурсы "Прихисток", "Помогай", заявления главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

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Как отмечают в правительстве, в Украине есть несколько миллионов внутренне перемещенных лиц, в частности, 3,6 млн - это люди, которые переехали. Из них 2,5 млн украинцев, которые не могут вернуться в свои дома из-за оккупации, боевых действий или разрушенного жилья.

В Украине есть несколько вариантов, как переселенцы могут получить бесплатное жилье.

Кто может рассчитывать на бесплатное жилье

Получить бесплатное жилье могут лица, официально получившие статус внутренне перемещенного лица.

Согласно постановлению Кабмина, первоочередное право на получение бесплатного жилья имеют:

семьи с детьми и многодетные семьи;

беременные;

люди, утратившие трудоспособность;

пенсионеры, жилье которых разрушили или оно стало непригодным для обитания.

Как получить бесплатное жилье от государства

Чтобы получить бесплатное жилье, нужно стать на учет граждан, нуждающихся во временном жилье. Для этого следует обратиться в центр предоставления административных услуг или органы местной власти по месту жительства.

Каждый орган сам определяет людей, которым предоставляют бесплатное жилье по результатам начисления баллов. Детальнее о системе оценки потребности в жилье для ВПЛ - узнайте по ссылке.

Жилье предоставляют на один год, но этот срок могут продлить. На одного человека должно приходиться не менее шести квадратных метров в жилом помещении.

Для более эффективного поиска жилья можно обратиться в контакт-центры в областях и территориальных общинах. Телефоны можно найти здесь и здесь.

Следует добавить, что во многих областях обустроено социальное жилье, например, в общежитиях. Также в регионах строят социальные дома - небольшие коттеджи, которые обустроены для временного поселения переселенцев.

Фото: модульные дома во Львове (Getty Images)

Как найти жилье самостоятельно

Переселенцы в Украине могут самостоятельно найти жилье. Многие хозяева предоставляют жилье бесплатно или за арендную плану, или, например, за оплату коммунальных услуг.

Самостоятельный поиск может ускорить процесс, также можно найти долгосрочное жилье или с лучшими условиями, чем социальное жилье.

Есть несколько сервисов по поиску домов или квартир для переселенцев:

Государственный сервис "Прихисток" (он содержит информацию о количестве свободных мест в зарегистрированных помещениях разных областей Украины. Чтобы найти нужное жилье, нужно выбрать соответствующие фильтры);

сайт "Помогай" от волонтерского ІТ-сообщества (можно найти жилье в безопасных регионах Украины, воспользовавшись фильтрами), можно также позвонить на горячую линию 0 (800) 332-238;

Telegram-ботом "Турботник" от Министерства цифровой трансформации (с помощью бота можно найти жилье, а также другие необходимые для ВПО вещи. Бот выдает телефоны, куда можно обратиться за помощью).

Внимание! Будьте аккуратны с поиском жилья в интернете. В Украине стало больше онлайн-мошенников, которые выманивают деньги, предлагая в аренду несуществующие квартиры или дома.

Социальное арендное жилье

В Украине официально еще не реализована идея с социальным арендным жильем для внутренне перемещенных лиц и нуждающихся в поддержке. Но в Верховной раде предлагают такой вариант.

В частности, в парламенте хотят ввести инициативу по социальной аренде, которая популярна в странах ЕС - Нидерландах, Австрии, Дании, Венгрии и Финляндии.

Как объясняют в Раде, ставка оплаты за такое жилье будет ниже рыночной цены. Все поступления от аренды будут передавать в специальный фонд. Затем эти средства будут направлены на строительство нового жилья.