От нефти до электромобилей. Как победа Трампа повлияет на энергетику США и Европы

Победа Дональда Трампа на выборах президента США обещает встряску энергетической политики. Которая будет иметь масштабные последствия, выходящие за пределы американского континента.

Подробнее о том, как политика Трампа может повлиять на энергетику США и Европы, - в материале РБК-Украина .

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Как победа Трампа повлияет на энергетику США

Победа развязывает Дональду Трампу руки в проведении политики в области климата, которую он называет "зеленой аферой", одновременно ориентируясь на повышение добычи нефти и строительство новых электростанций.

Несмотря на то, что некоторые усилия вероятно столкнутся с трудностями в Конгрессе (многие республиканцы выступят против отмены налоговых льгот на энергетику,) у нового президента будут исключительные полномочия для реализации других изменений. Как ожидается, главными бенефициарами станут нефтегазовые компании.

"В целом, вы увидите философию "бури, детка, бури". С продажей оффшорных лизинговых участков, фрекингом на федеральных землях и мышлением, направленным на снижение затрат на электроэнергию для потребителей", - считает гендиректор нефтесервисной компании Canary LLC Дэн Эберхарт.

Авторитетное издание Bloomberg приводит некоторые из ожидаемых изменений.

Электромобили. Советники Трампа уже подготовили указ, который обяжет Агентство по охране окружающей среды пересмотреть требования предыдущей администрации, согласно которым автопроизводители были вынуждены выпускать больше электрических и гибридных моделей.

Быстрые изменения также лоббируют сторонники нефтепереработки, чтобы ограничить налоговые льготы для электромобилей. Это предвещает пересмотр политики "лизинговой лазейки", которая освобождает сдаваемые в лизинг коммерческие электромобили от ограничений по месту производства, источнику материалов для аккумуляторов и размера заработка покупателей.

Нефть и газ. Трамп обещал "освободить американскую энергию" и говорил, что у него есть планы "освободить огромные запасы жидкого золота". Это сигнал об отходе от ограничений на добычу в федеральных землях и водах, которые действуют при Джо Байдене. Таких как самый маленький план продажи оффшорных нефтяных и газовых лизинговых участков (всего три аукциона на пять лет) и запрет на бурение на Аляске.

Экспорт СПГ. Победа Трампа с высокой вероятностью означает конец моратория Байдена на широкий экспорт сжиженного природного газа. Это может принять форму указа, предписывающего министерству энергетики возобновить рассмотрение заявок на экспорт в ключевые азиатские и другие страны, которые не являются партнерами США по свободной торговле.

Морские ветровые электростанции. Пока неясно, как следующий президент будет регулировать зарождающуюся отрасль. Но он ранее критиковал потенциальное воздействие на птиц и китов. Ожидается, что он может приостановить выдачу разрешений на новые проекты. Если такой мораторий введут в административном порядке, его трудно будет оспорить в суде.

Налоговые льготы на чистую энергию. Ожидается, что при новой администрации министерство финансов пересмотрит правила о том, какие проекты и компании имеют право на льготы, чтобы их было сложнее получить.

Угольные электростанции. Избранный президент неоднократно обещал прекратить действие правил, которые поощряют закрытие угольных электростанций. По его словам, растущий спрос означает, что США необходимо строить больше установок, а не закрывать их. Трамп также намекал на перспективу применения чрезвычайных мер для ускорения строительства новых станций.

"Чтобы добиться быстрого снижения затрат на энергию, я объявлю чрезвычайное положение в стране, чтобы мы могли значительно увеличить производство, генерацию и поставку энергии", - говорил он на августовском митинге в Мичигане.

Как подходы Трампа оценивают международные эксперты

Трамп известен своим скепсисом в вопросах климата, обещаниями стимулировать добычу ископаемого топлива и ограничить расходы на "зеленую экономику". Он называл изменение климата "большим обманом", негативно отзывался о ветроэнергетике и электромобилях. Его возвращение в Белый дом представляет серьезную угрозу для планеты, если подорвет усилия по сдерживанию глобального потепления, предупреждают международные эксперты.

"Избрание человека, который отрицает климат, чрезвычайно опасно", - говорит Билл Гэр, старший научный сотрудник Climate Analytics (неправительственная организация в Берлине). По его мнению, цель Парижской конференции предотвратить глобальное потепление более чем на 1,5 градуса теперь кажется менее достижимой.

Политика Трампа вероятно станет темой закулисных обсуждений на климатической конференции COP29, которая на этой неделе стартует в Баку. Особенно перспектива ухудшения отношений с другими крупными источниками выбросов углерода, такими как Китай.

"Страна и мир могут ожидать, что новая администрация Трампа нанесет сокрушительный удар по глобальной климатической дипломатии", - подчеркнула Рейчел Клитус, директор по политике в Union of Concerned Scientists.

В предыдущий срок Трампу потребовалось несколько месяцев, чтобы вывести США из Парижского соглашения. Тогда казалось, что сделка вообще может рухнуть. Но странам удалось избежать этой участи до того, как Джо Байден вернулся в соглашение. И есть некоторый оптимизм в отношении того, что "зеленый переход" - не то, что Трапм способен обратить вспять, пишет The Guardian.

Сегодняшний контекст сильно отличается от 2016 года, объясняет гендиректор Европейского климатического фонда и ключевой архитектор Парижского соглашения Лоренс Тубиана.

"За глобальным переходом стоит мощный экономический импульс, который США возглавили и извлекли пользу, но теперь рискуют потерять. Разрушительные потери от недавних ураганов стали мрачным напоминанием о том, что все американцы страдают от ухудшения изменения климата", - отметила она.

Независимо от того, что говорит Трамп, переход на чистую энергию нельзя остановить и Америка не повернет назад, уверена бывшая советница Байдена по вопросам климата Джина Маккарти. По ее словам, коалиция обеспокоенных штатов "Америка - все вместе" имеет двухпартийную поддержку и готова продвигать климатические амбиции.

Экологические группы внутри США попытаются объединить демократов и некоторых республиканцев, чтобы противостоять намерениям Трампа в области ослабления правил для угольных электростанций, автопрома и бурения скважин.

"Президент Трамп столкнется с двухпартийной стеной оппозиции, если попытается отменить стимулы для чистой энергии", - полагает Дэн Лашоф, директор Института мировых ресурсов.

Что означают планы Трампа в энергетике для Европы

Европейские политики потратили месяцы на подготовку к возможному возвращению Трампа в Белый дом. Но никто до сих пор не знает, как будет разворачиваться "перезапуск шоу Трампа", в том числе в вопросах энергетики, отмечает Politico.

Энергетическая политика "бури, детка, бури" с обещанием нарастить добычу нефти и газа и увеличить экспорт обнадеживает промышленность. Несмотря на то, что американский экспорт природного газа достиг рекордного уровня в прошлом году, Трамп хочет отменить мораторий на новые проекты СПГ. И таким образом снять ограничение, которое создает неопределенность для европейского рынка.

Некоторые в его лагере хотят, чтобы он отменил закон о снижении инфляции (IRA), который выделяет более 500 млрд долларов на чистые технологии, зеленый водород и возобновляемые источники. Но это программа создала рабочие места в ключевых штатах и ​​отвлекла бизнес от Европы, благодаря чему США опередили ее в ветровой, солнечной энергетике и развитии отрасли электромобилей.

Отмена закона может стать благом для Европейского союза, поскольку Брюссель нацеливается на конкуренцию с Брюсселем. В отличие от климатического аспекта.

Согласно прогнозам, при администрации Трампа темпы "зеленого перехода" скорее замедлятся, чем ускорятся. Поскольку на США приходится более 10% мировых выбросов, любое изменение в этой политике будет иметь глобальные последствия. Слишком "нагретая планета" означает больше природных катастроф, в том числе в Европе.

Финансирование действий по борьбе с изменением климата в бедных странах станет горячей темой на COP29 в Баку. Многие надеются, что с победой Трампа активизируется именно ЕС, который заполнит вакуум лидерства. Но без поддержки США столь необходимых реформ для решения проблем в развивающихся странах, обремененных долгами, будет сложно найти средства для отказа от ископаемого топлива.

Стратегия Европейского Союза по преодолению этих последствий должна иметь три основы: глобальные климатические действия; энергетическая политика и конкурентоспособность; инвестиции в чистые технологии. К счастью, этот подход во многом совпадает с его собственными интересами, отмечает аналитический центр Bruegel (Брюссель, Бельгия).

В ответ на возможный выход США из Парижского соглашения Евросоюз должен продвигать свою программу декарбонизации, подавая пример на глобальном уровне. Это повысит экономическую конкурентоспособность и откроет возможности экспорта чистых технологий.

Дональд Трамп стремится сделать США не просто "энергетически независимыми", до и "энергетически доминирующими". Он обещает за год вдвое снизить цены на газ и электроэнергию. Это увеличит разрыв в ценах на энергоносители между США и Европой, что еще больше подорвет конкурентоспособность ЕС. Однако структурным решением проблемы высоких цен на европейском рынке все равно остается "зеленый переход", который необходимо ускорить.

При подготовке текста использовались публикации Bloomberg, The Guardian, Politico и аналитического центра Bruegel.