Как получить водительские права гражданам с ВОТ: объяснение Минреинтеграции

Граждане с временно оккупированных территорий могут получить водительские права без справки о регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По действующим правилам для получения водительского удостоверения необходимо подавать документы со сведениями о зарегистрированном месте жительства получателя.

Однако эта норма затрудняет получение водительского удостоверения гражданами, которые зарегистрированы на ВОТ или в паспортных документах которых не указано зарегистрированного места жительства.

Это обсуждалось во время совещания под председательством Вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук. В частности, было отмечено, что постановлением КМУ от 2 мая 2023 года № 454 внесены изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Таким образом, для ВПЛ предусмотрена возможность получать и обменивать водительское удостоверение без документов, подтверждающих задекларированное или зарегистрированное место жительства и пребывания на территории Украины.

Гражданам с временно оккупированных территорий достаточно предоставить справку о постановке на учет ВПЛ, в которой указано фактическое место жительства.

Также, кроме бумажной формы, справку можно предъявить в электронном виде с применением портала Дія.

Напомним, ранее мы объясняли, как обменять временное водительское удостоверение и нужен ли для этого экзамен.

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