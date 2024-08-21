ua en ru
Ср, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как получить лицензию на продажу алкоголя и какое наказание предусмотрено при ее отсутствии

Украина, Киев, Среда 21 августа 2024 19:15
UA EN RU
Как получить лицензию на продажу алкоголя и какое наказание предусмотрено при ее отсутствии Фото: Продажа алкоголя без лицензии (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева
Эксперт: Евгений Булименко

В Украине, чтобы заниматься торговлей алкогольными напитками и табачными изделиями, предприниматели должны соблюдать ряд требований, среди которых ключевое место занимает получение лицензии. Эта лицензия не просто формальность, а необходимое условие для осуществления торговли.

РБК-Украина разбиралось, какие условия для получения лицензии на торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями и какие штрафы угрожают за отсутствие такой лицензии.

Согласно законодательству, в частности, статья 15 Закона Украины № 481/95-ВР, розничная торговля алкоголем и табачными изделиями может осуществляться только при наличии соответствующей лицензии. Это касается всех предприятий, независимо от их формы собственности, включая производителей. Процедура получения лицензии подразумевает несколько этапов, и важно учесть все нюансы, чтобы избежать проблем в будущем.

Что нужно знать предпринимателям

Лицензия выдается на один год, и для ее получения необходимо обратиться в налоговые органы по месту торговли, а не по месту регистрации предприятия. Это важный момент, поскольку ошибка может привести к задержке в выдаче лицензии или даже к отказу. Если у вас есть несколько торговых точек в разных районах, тогда лицензию придется получать отдельно для каждого места торговли.

Для получения лицензии необходимо предоставить:

  • Заявление
  • Платежное поручение с отметкой банка об уплате
  • Документ, подтверждающий право представлять интересы предприятия

Важно также отметить в заявлении список электронных контрольно-кассовых аппаратов, используемых в месте торговли.

Задержка в предоставлении документов или неправильное их заполнение может повлиять на сроки получения лицензии.

Штрафы за отсутствие лицензии

Адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии для РБК-Украина объясняет, что за оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 200% от стоимости полученной партии товара, но не менее 17 тыс. грн.

Однако даже получив лицензию, можно получить штрафы. В частности, продажа алкоголя через кассовый аппарат, не указанный в лицензии, карается штрафом в размере 200% стоимости реализованного товара, но не менее 10 тыс. грн. Торговля без лицензии вообще может привести к конфискации товара и штрафу от 3400 до 10 200 грн.

Аннулирование лицензии

Существуют также четкие правила аннулирования лицензии. Это может произойти в случае неуплаты очередного платежа, выявления недостоверных данных в документах или нарушения требований законодательства, в частности, по продаже алкоголя и табака несовершеннолетним.

Если лицензия аннулирована, предприятие лишается права на осуществление деятельности, указанной в лицензии, с момента получения письменного распоряжения о ее аннулировании.

При подготовке материала использованы следующие источники: адвокат Евгений Булименко для РБК-Украина, данные портала Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какое наказание предусмотрено в Украине за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним.

Также мы писали, что грозит магазинам за продажу алкоголя военным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Штрафы
NEWS
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну