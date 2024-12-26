Как образование противодействует опасностям в онлайн

С ложной информацией, фейками и мошенничеством сталкивается 89,2 % взрослых и детей, с онлайн-травлей, то есть негативными комментариями в соцсетях и личных сообщениях - 23,8 %.

Это один из результатов онлайн-опроса, который в октябре-ноябре 2024 г. провела общественная организация EdCamp Ukraine, в рамках инициативы ко Всемирному Дню Достоинства, который организация в этом году посвятила цифровому и информационному благополучию. В опросе приняло участие 4978 учительниц и учителей из всех областей Украины, включая временно оккупированные территории, а 1,2% за пределами страны. 58,3 % опрошенных живут в городах.

С 2020 года работа и обучение онлайн занимают много времени украинского учительства и ученичества. Эта тенденция усилилась с начала полномасштабного вторжения, ведь в прифронтовых регионах возможно только дистанционное, в лучшем случае смешанное обучение, многие учебные заведения работают в перемещении и/или для детей, выехавших за границу. По результатам исследования 40,8 % опрошенных ежедневно проводят онлайн от 2 до 5 часов, а 21,6 % - от 5 до 8 часов. Кроме фейков, мошенничества и травли, среди опасностей в онлайн-среде опрошенные также отмечали психологическое насилие, надоедливую и неподходящую рекламу на образовательных сайтах, отсутствие культуры общения в личных чатах, кибератаки уроков.

"Нынешнюю войну также называют войной технологий, ведь она происходит в физическом и так же в цифровом пространстве. Мы постоянно сталкиваемся с вопросами информационной гигиены и безопасности. Я уверен, что наша современная идентичность, имеющая важную часть в цифровой вселенной, подчиняется ценностям, поэтому нам нужны навыки, чтобы отстаивать собственное достоинство и помогать это делать другим людям", - говорит Александр Элькин, председатель Совета EdCamp Ukraine. Поэтому важно формировать и развивать эти навыки системно и привлекать к этому процессу всех участников и участниц образовательного процесса.

Ответственность за безопасность

Педагоги в учебных заведениях проводят уроки и другие активности по цифровой и информационной безопасности, об этом указали 94,8 % опрошенных. Чаще всего тематикой этих занятий является медиаграмотность, онлайн-целование и защита личных данных. Вероятно, этого недостаточно, поскольку опрошенным EdCamp Ukraine учительницам и учителям и их ученикам все равно не хватает навыков для безопасного поведения онлайн. Среди них участники и участницы исследования чаще всего называли:

навыки блокировки опасных ресурсов - 62,4 %;

навыки защиты личных данных - 59,5 %;

навыки борьбы с мошенничеством - 59,3 %;

медиаграмотность - 51,5 %;

доброжелательное общение онлайн - 26,8 %.

Также стоит учитывать, что уровень опасности онлайн непосредственно для детей значительно повысился. "Каждый второй ребенок был объектом насилия в интернете, от просьб прислать обнаженные фото за деньги до непрошеных таких сообщений и изображений. С начала полномасштабного вторжения количество запросов относительно украинских детей в даркнете увеличилось на 300%, поэтому тема их защиты как никогда актуальна", - отмечает Василий Филоненко, методист-тренер в сфере защиты детей в онлайн-пространстве ОО "Стоп секстинг". Более того, 73% детей никогда не расскажут об онлайн-насилии родителям, а 46% никогда не расскажут об этом учительству. Поэтому Василий Филоненко советует помнить о том, что безопасность детей в интернете - это ответственность взрослых, и учиться распознавать угрозы, постоянно развивать навыки онлайн-безопасности и учить этому детей.

Чтобы наладить системную работу по этим навыкам, одного урока недостаточно. Как отмечает Виктория Лещенко, координатор образовательных программ от Google for Education в Украине, учительству стоит сквозно встраивать тему онлайн-безопасности - к примеру, договариваться и тренировать различные навыки на уроках по разным предметам или образовательным отраслям. Также очень важно привлекать к этому процессу родительство, чтобы и семья поддерживала навыки, полученные ребенком в школе. "Стоит определить готовность родительства - понимают ли они вообще, что такое цифровая безопасность, формируют ли это понимание у детей дома. Тогда учительницы и учителя поймут, готовы ли они работать, или надо провести дополнительные мероприятия, чтобы они начали задумываться над этой темой", - отмечает Виктория Лещенко. Если родительство готово, тогда учительницы и учителя могут работать с семьями синхронно, делиться материалами для освоения навыков и вместе быть ответственными за онлайн-безопасность ребенка.

Противодействуем угрозам в интернете

"Дети имеют право на поддержку. В интернете очень много травли, уровень которой постоянно растет. В частности, это часто делают сами дети друг другу, в Восточной Европе эта проблема очень актуальна. И здесь учительство может показать пример поддержки своим детям", - говорит Агата Лучинская, соучредитель и президент правления польского Фонда "Школа с классом". Эта организация распространяет программу "Асы интернета" (Be Internet Awesome) при поддержке Google.org, и охватила уже 11 стран и более 2 млн взрослых и детей. Одной из организаций, которая способствует распространению программы в Украине, является EdCamp Ukraine.

В основе программы такие ценности, как осмотрительность, бдительность, защита, доброжелательность и смелость. И одновременно это навыки, которые "Асы интернета" предлагают развивать: к примеру, осмотрительность - это знания о том, что такое цифровой след, и какую информацию о себе можно распространять онлайн, а какую не стоит; бдительность - это распознавание мошенничества и ненадежной информации; защита - это базовые умения пользоваться надежными паролями и вообще защищать личные данные.

Особенностью программы является то, что она помогает овладевать и социально-эмоциональными навыками, необходимыми для безопасного пребывания в интернете. Как говорит Виктория Лещенко, когда человек сталкивается с опасностью, хейтом или другими нежелательными вещами онлайн, это всегда вызывает эмоции. Поэтому перед использованием любых цифровых инструментов необходимо овладеть чувствами и искать решения и реагировать уже в спокойном состоянии. Программа помогает развивать навыки регуляции эмоций, сопереживанию, уважению и быть доброжелательными онлайн. Тренерский круг усиливает эту составляющую программы через ее интеграцию с программой социально-эмоционального и этического обучения (СЕЕН), которая тоже внедряется в украинском образовании.

Как свидетельствует опрос EdCamp Ukraine, наиболее эффективными форматами активности по онлайн-безопасности учительство считает тематические игры (79 %) и школьные уроки (58,4 %). Программа "Асы интернета" имеет оба эти формата - как разработанные уроки на различные темы онлайн-безопасности, медиаграмотности и цифрового благополучия, так и игры, которые можно и стоит привлекать. Это, к примеру, онлайн-игра Interland , которая погружает детей в виртуальную среду и через развлечение распространяет ценности программы.

"Можно сколько угодно говорить о вреде онлайн-игр, но они уже интегрировались в детскую жизнь. Поэтому стоит сделать игру полезной и познавательной", - отмечает Юлия Пожитко, учительница начальных классов школы № 10 города Славянск Донецкой области и тренер программы "Асы интернета". Юлия создала для младших детей игру "Путешествие в 3D комнату с Пикселем". Она заключается в том, что дети вместе с мальчиком Пикселем ходят по виртуальной комнате и находят определенные предметы, а те, в свою очередь, раскрывают, как работать с информацией и проверять ее надежность. Также программа предлагает ученикам вести цифровые дневники, делиться историями и даже составлять оригами - и через такие педагогические инструменты делает обучение не скучным, а увлекательным. На 2025 год для распространения программы запланированы онлайн-воркшопы, присоединиться к которым могут все желающие, заполнив форму интереса . Также осваивать программу можно на офлайн-мастерских, которые будут проходить с февраля на региональных (не)конференциях EdCamp по всей Украине.

Галина Ковальчук,

ведущий специалист общественной организации "ЭдКемп Украина"