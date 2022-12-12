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Как оккупантам сдаться в плен украинскому дрону: наглядное объяснение от ВСУ

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Понедельник 12 декабря 2022 17:56
Как оккупантам сдаться в плен украинскому дрону: наглядное объяснение от ВСУ Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Вооруженных силах Украины объяснили россиянам, как они могут уберечь свою жизнь и сдаться в плен украинскому дрону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Дроны решили применить для того, чтобы сделать взятие в плен более безопасным.

Отмечается, что в первую очередь необходимо связаться с проектом "Хочу жить", который предоставит дальнейшие инструкции и при необходимости сообщит координаты отправной точки.

"Получив верификацию, отправляйтесь на место в точно указанное время. Следует помнить, что точность и своевременность прибытия - критически важна, учитывая время полета квадрокоптера. По возможности дополнительно сообщите ВСУ о прибытии на место. Увидев в зоне видимости квадрокоптер, необходимо установить с ним визуальный контакт. Подними руки в стороны и вверх, сообщая таким образом о готовности выполнять дальнейшие команды", - отмечается в видео.

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