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Как оформить загранпаспорт ребенку, который родился не в Украине: инструкция

Фото: как оформить загранпаспорт ребенку, который родился не в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Граждане Украины, у которых ребенок родился за границей, могут оформить ему загранпаспорт без возвращения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Обязательно ли присутствие ребенка?

Присутствие ребенка не обязательно. Но в таком случае необходимо иметь фото ребенка размером 10х15 см для внесения отцифрованного образа лица.

Если у ребенка иностранное свидетельство о рождении?

Необходимо произвести официальный перевод и заверить его нотариально. Также для легализации свидетельство может потребовать проставления апостиля.

Что делать, если паспорт матери просрочен или не вклеена фотография?

Можно одновременно оформить ID-карту матери и загранпаспорт ребенку. Для этого за границей нужно обращаться именно в центры "Паспортный сервис".

Если отец ребенка - иностранец?

Необходимо обратиться в ЗГУ для получения справки о регистрации гражданином Украины. Срок оформления - 3 месяца. С этой справкой можно оформить паспорт и в ЗГУ, и в центрах "Паспортный сервис".

Какова стоимость оформления?

Стоимость детского загранпаспорта такая же, как у взрослого. В подразделениях Миграционной службы это 856 гривен или 1496 гривен (в зависимости от срочности). Центры "Паспортный сервис" дополнительно взимают сбор за сервисные услуги предприятия, который отличается в зависимости от страны.

Где есть паспортные сервисы

Обменять и оформить паспорта, а также обменять водительские удостоверения можно в:

  • Польши (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав);
  • Турции (Стамбул);
  • Словакии (Братислава);
  • Чехии (Прага);
  • Германии (Берлин);
  • Испании (Мадрид).

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