Как оформить загранпаспорт ребенку, который родился не в Украине: инструкция

Обязательно ли присутствие ребенка?

Присутствие ребенка не обязательно. Но в таком случае необходимо иметь фото ребенка размером 10х15 см для внесения отцифрованного образа лица.

Если у ребенка иностранное свидетельство о рождении?

Необходимо произвести официальный перевод и заверить его нотариально. Также для легализации свидетельство может потребовать проставления апостиля.

Что делать, если паспорт матери просрочен или не вклеена фотография?

Можно одновременно оформить ID-карту матери и загранпаспорт ребенку. Для этого за границей нужно обращаться именно в центры "Паспортный сервис".

Если отец ребенка - иностранец?

Необходимо обратиться в ЗГУ для получения справки о регистрации гражданином Украины. Срок оформления - 3 месяца. С этой справкой можно оформить паспорт и в ЗГУ, и в центрах "Паспортный сервис".

Какова стоимость оформления?

Стоимость детского загранпаспорта такая же, как у взрослого. В подразделениях Миграционной службы это 856 гривен или 1496 гривен (в зависимости от срочности). Центры "Паспортный сервис" дополнительно взимают сбор за сервисные услуги предприятия, который отличается в зависимости от страны.

Где есть паспортные сервисы

Обменять и оформить паспорта, а также обменять водительские удостоверения можно в: