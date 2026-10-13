Как оформить наследие в Украине, если вы находитесь за границей: объяснение Минюста

Как подать заявление о принятии наследства

Если наследник не проживал постоянно вместе с наследодателем на момент открытия наследства, он должен подать заявление о его принятии. Общий срок - шесть месяцев со дня смерти человека или со дня, с которого его объявили умершим.

Находясь за границей, наследник может обратиться в консульское учреждение Украины, чтобы засвидетельствовать подлинность подписи на заявлении. Другой вариант - оформить документ у иностранного нотариуса.

Во втором случае для использования документа в Украине может потребоваться апостиль или консульская легализация, а также перевод на украинский язык. Конкретные требования зависят от страны оформления и договоров Украины.

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Оформленное заявление следует отправить по почте украинскому нотариусу. Если наследник отправил ее до истечения шестимесячного срока, заявление считают поданным вовремя, даже если нотариус получит его позже. Поэтому следует сохранить почтовую квитанцию и данные для отслеживания отправки.

В то же время представитель по доверенности не может подать заявление о принятии наследства вместо наследника, поскольку это его личное волеизъявление.

Как выбрать нотариуса в Украине

По общему правилу место открытия наследства определяют по последнему месту жительства умершего. Если оно неизвестно, учитывают местонахождение недвижимого имущества или его основной части. Если недвижимости нет - основной части движимого имущества.

Для наследства на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях действуют специальные правила. В таких случаях можно обратиться к нотариусу на подконтрольной Украине территории.

Перед отправкой заявления следует согласовать с нотариусом, может ли он возбудить наследственное дело или приобщить документы к уже открытому делу.

Какие документы нужны для оформления наследства

Для дальнейшего оформления наследия нотариуса могут потребоваться:

свидетельство о смерти наследодателя;

документы о родственных связях с наследодателем - если наследование происходит по закону;

завещание - если наследование происходит по завещанию;

документы о праве собственности умершего на наследственное имущество;

справка о последнем месте жительства наследодателя;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика наследника;

другие документы в зависимости от состава наследства и обстоятельств дела.

Свидетельства о рождении или браке, договоры купли-продажи, документы о праве собственности и выписках из реестров могут помочь подтвердить соответствующие обстоятельства.

После подачи заявления, наследник может оформить доверенность на представителя в Украине. Он сможет передавать нотариусу необходимые документы и получить свидетельство о праве на наследство в пределах предоставленных полномочий.

Доверенность можно удостоверить в консульском учреждении Украины или оформить за границей с соблюдением требований к иностранным документам.

Как получить свидетельство о праве на наследство

Чтобы завершить оформление, наследник или его представитель подает нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Нотариус проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, основания для наследования, принятия наследства и состава имущества.

Свидетельство выдается по истечении шестимесячного срока, если нотариус проверил необходимые документы и подтвердил право наследника на имущество. Законодательство не устанавливает предельный срок, в течение которого наследник должен получить это свидетельство.

Если в наследство входит недвижимость, нотариус также производит государственную регистрацию права собственности.

Что делать, если пропустили срок

Если наследник не подал заявление в течение шести месяцев, следует выяснить у нотариуса, могут ли другие наследники, принявшие наследство, дать письменное согласие на его принятие с опозданием.

Если такого согласия нет, наследник может обратиться в суд. Суд может определить дополнительный срок для подачи заявления, если признает причины пропуска уважительными.

Само пребывание за границей не означает автоматического обновления срока. Суд оценивает конкретные обстоятельства, которые помешали человеку своевременно подать заявление.