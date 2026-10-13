Как оформить наследие в Украине, если вы находитесь за границей: объяснение Минюста

Украинцам, которые находятся за границей, для оформления наследства не обязательно возвращаться домой. Достаточно вовремя подать заявление о принятии имущества через консульство или иностранного нотариуса, а затем передать документы украинскому нотариусу.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Минюст.
Если наследник не проживал постоянно вместе с наследодателем на момент открытия наследства, он должен подать заявление о его принятии. Общий срок - шесть месяцев со дня смерти человека или со дня, с которого его объявили умершим.
Находясь за границей, наследник может обратиться в консульское учреждение Украины, чтобы засвидетельствовать подлинность подписи на заявлении. Другой вариант - оформить документ у иностранного нотариуса.
Во втором случае для использования документа в Украине может потребоваться апостиль или консульская легализация, а также перевод на украинский язык. Конкретные требования зависят от страны оформления и договоров Украины.
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Оформленное заявление следует отправить по почте украинскому нотариусу. Если наследник отправил ее до истечения шестимесячного срока, заявление считают поданным вовремя, даже если нотариус получит его позже. Поэтому следует сохранить почтовую квитанцию и данные для отслеживания отправки.
В то же время представитель по доверенности не может подать заявление о принятии наследства вместо наследника, поскольку это его личное волеизъявление.
По общему правилу место открытия наследства определяют по последнему месту жительства умершего. Если оно неизвестно, учитывают местонахождение недвижимого имущества или его основной части. Если недвижимости нет - основной части движимого имущества.
Для наследства на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях действуют специальные правила. В таких случаях можно обратиться к нотариусу на подконтрольной Украине территории.
Перед отправкой заявления следует согласовать с нотариусом, может ли он возбудить наследственное дело или приобщить документы к уже открытому делу.
Для дальнейшего оформления наследия нотариуса могут потребоваться:
Свидетельства о рождении или браке, договоры купли-продажи, документы о праве собственности и выписках из реестров могут помочь подтвердить соответствующие обстоятельства.
После подачи заявления, наследник может оформить доверенность на представителя в Украине. Он сможет передавать нотариусу необходимые документы и получить свидетельство о праве на наследство в пределах предоставленных полномочий.
Доверенность можно удостоверить в консульском учреждении Украины или оформить за границей с соблюдением требований к иностранным документам.
Чтобы завершить оформление, наследник или его представитель подает нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Нотариус проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, основания для наследования, принятия наследства и состава имущества.
Свидетельство выдается по истечении шестимесячного срока, если нотариус проверил необходимые документы и подтвердил право наследника на имущество. Законодательство не устанавливает предельный срок, в течение которого наследник должен получить это свидетельство.
Если в наследство входит недвижимость, нотариус также производит государственную регистрацию права собственности.
Если наследник не подал заявление в течение шести месяцев, следует выяснить у нотариуса, могут ли другие наследники, принявшие наследство, дать письменное согласие на его принятие с опозданием.
Если такого согласия нет, наследник может обратиться в суд. Суд может определить дополнительный срок для подачи заявления, если признает причины пропуска уважительными.
Само пребывание за границей не означает автоматического обновления срока. Суд оценивает конкретные обстоятельства, которые помешали человеку своевременно подать заявление.
Читайте также о том, что если наследник отказывается от наследства, то его доля может перейти к государству или конкретному лицу. Все зависит от того, идет ли речь о наследовании по завещанию или по закону, а также в чью пользу оформлен отказ.
Ранее мы писали о том, что в Украине наследование имущества происходит по завещанию или закону. При первом случае человек может выбирать наследников, при втором - закон определяет порядок, согласно семейной очереди.