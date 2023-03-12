Как оформить справку о нахождении военного в плену: разъяснение
Украинские военные, находившиеся в российском плену, или их родные должны получить соответствующую справку. Этот документ необходим для обращения в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Соответствующая справка входит в пакет требуемых документов для получения единовременной денежной помощи в размере 100 тысяч гривен и дополнительно еще 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в плену.
Недавно Кабинет министров упростил процедуру получения справки. Теперь для оформления документа следует обратиться в Минобороны, правоохранительный орган, к командиру подразделения или иное военное формирование/орган, принадлежащий к Силам безопасности и обороны Украины.
Обратиться могут не только сами военнослужащие, но и их родные, а также Национальное информационное бюро как орган, осуществляющий учет военнопленных.
Заявление на получение справки можно написать в произвольной форме, однако обязательно нужно указать:
- военное (специальное) звание (в случае наличия) пленного, его фамилию, имя, отчество;
- способ коммуникации (почтовый адрес и/или адрес электронной почты, номер телефона);
- военное формирование, правоохранительный или другой государственный орган, в штате которого находилось лицо к моменту плена;
- период пребывания в плену.
Справка оформляется в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления.
Напомним, за год полномасштабной войны Украина провела 38 обменов пленными. Из российского содержания удалось уволить 1863 человек, из которых 107 гражданских.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.