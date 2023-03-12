Как оформить справку о нахождении военного в плену: разъяснение

Украинские военные, находившиеся в российском плену, или их родные должны получить соответствующую справку. Этот документ необходим для обращения в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующая справка входит в пакет требуемых документов для получения единовременной денежной помощи в размере 100 тысяч гривен и дополнительно еще 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в плену.

Недавно Кабинет министров упростил процедуру получения справки. Теперь для оформления документа следует обратиться в Минобороны, правоохранительный орган, к командиру подразделения или иное военное формирование/орган, принадлежащий к Силам безопасности и обороны Украины.

Обратиться могут не только сами военнослужащие, но и их родные, а также Национальное информационное бюро как орган, осуществляющий учет военнопленных.

Заявление на получение справки можно написать в произвольной форме, однако обязательно нужно указать:

военное (специальное) звание (в случае наличия) пленного, его фамилию, имя, отчество;

способ коммуникации (почтовый адрес и/или адрес электронной почты, номер телефона);

военное формирование, правоохранительный или другой государственный орган, в штате которого находилось лицо к моменту плена;

период пребывания в плену.

Справка оформляется в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления.