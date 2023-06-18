Как очистить и обеззаразить воду в домашних условиях: рекомендации Минздрава

Проверить, пригодна ли вода для использования, можно по цвету и запаху:

сначала нужно набрать половину или треть бутылки и интенсивно ее потрясти. Если на поверхности есть пена, такая вода не пригодна для потребления;

если есть химический, бензиновый или другой неприятный запах - вода опасна;

оцените цвет воды, налив ее в белую посуду, или осмотрите в прозрачной посуде на белом фоне.

Как очистить воду дома

Активированный уголь

Обеззаразить воду в домашних условиях можно активированным углем. На литр нужно 5 таблеток, их лучше измельчить. Минздрав советует подождать минимум 8 часов, чтобы вода стала безопасной для использования.

Кипяченее

Кипятить воду нужно минимум 10 минут, после этого дать ей отстояться. Хранить такую воду рекомендуют в закрытой таре и дополнительно очищать.

Таблетки с активным хлором

Перед использованием следует внимательно изучить инструкцию. Такие таблетки обладают антибактериальными свойствами и большим сроком годности.

Йод

Можно использовать только в экстренных случаях. На литр воды требуется 3-4 капли спиртового раствора йода. После обеззараживания воду нужно профильтровать через бытовой фильтр. Прежде чем пить, нужно подождать не менее часа.

Опасная вода

Подрыв россиянам Каховской ГЭС привел к техногенной катастрофе и экоциду. Вода из Каховского водохранилища затопила территории Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Действия оккупантов вызвали массовый мор рыбы. По подсчетам правительства, армия РФ нанесла ущерб окружающей среде на 55 млрд гривен. Жителям пострадавших регионов запретили ловить и употреблять в пищу рыбу. Минздрав призывает пить только бутилированную воду.

Какие риски несет наводнение из-за подрыва Каховской ГЭС и есть ли угроза эпидемии - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.