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Как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияют на экономику Украины: прогноз Кабмина

Фото: обстрелы энергетической инфраструктуры временно повлияют на экономику (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров уточнил ожидаемые макроэкономические показатели на 2022 год, которые являются базой для расчета прогноза на 2023 год. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению учтены последние обстрелы энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку в проект госбюджета (№8000).

Из-за негативного влияния на экономику обстрелов в IV квартале текущего года прогноз учитывает ухудшение темпов падения реального ВВП до 37%.

"По оценкам Министерства экономики Украины, разрушение энергетической инфраструктуры будет иметь ограниченное и временное влияние на ВВП, что подтверждается статистикой быстрого возобновления производства и потребления электроэнергии после ударов 10-11 октября, а также объясняется изменением структуры ВВП в пользу менее энергоемких отраслей", - говорится в документе.

В итоге годовой прогноз падения реального ВВП в 2022 году был скорректирован до 32% против 33,2% в предыдущем прогнозе.

Прогноз реального роста ВВП в 2023 году был скорректирован с учетом более консервативных предположений (по сравнению с предыдущим прогнозом) относительно темпов восстановления ВВП во II полугодии с учетом сохранения высоких рисков безопасности, а также рисков продолжения атак на объекты энергетической системы Украины и другие объекты критической инфраструктуры Украины", - говорится в документе.

Так, прогноз реального роста ВВП был снижен с 4,6% до 3,2%.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 31,5%. В 2023 году экономика вырастет на 4,0%, в 2024 году - на 5,2%.

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