Как выбрать резину: ТОП-5 вопросов о зимних шинах для авто

Зимние шины: европейские или арктические?

Не все из водителей даже догадываются, что зимние шины бывают двух категорий своего зимнего "упорства", то есть европейские и арктические. Европейские предназначены для мягких зим, с небольшими морозами, как со снегопадами, так и с дождями, как со скользкой, так и мокрой или сухой дорожной поверхностью. Арктические (они же скандинавские) шины предназначены для настоящей зимы – низких температур, сыпучего снега на дорогах, оледеневших участков путей.

Европейские шины с точки зрения украинского водителя хорошо подходят для чистого асфальта – холодного и влажного, для неглубокой снежной шуги. Однако на льду скольжение начнется раньше, чем у арктических шин. Шины европейского типа в Украине могут покупать жители больших городов, где коммунальные и дорожные службы работают хорошо. Наконец, европейские шины дешевле арктических.

Арктические шины хорошо загребают как свежий снег, так и сыпучей. Они уверенно чувствуют себя в мокрой снежной каше и льду. На заснеженных дорогах именно эти шины обеспечивают лучшую стабильность, торможение и ускорение. Арктические шины в Украине могут быть рекомендованы живущим за городом или часто переходят от очищенного асфальта к сугубо зимним путям.

Что лучше – шипованные или фрикционные?

Если взять для сравнения абстрактные шипованные и фрикционные шины одного ценового сегмента, шипованные будут лучшими для зимы. Но – если речь идет о настоящей зиме, с морозами и снегопадами. Шипы дают дополнительные преимущества на льду и плотно вкатанном снегу, на подъемах, при трогании и торможении на скользкой поверхности. Словом, сталкиваясь с дилеммой "шипы или липучки", начинайте с условий, в которых работает ваша машина, и от собственного опыта предыдущих зим. И имейте в виду: многочисленные тесты показывают, что качественные фрикционные шины премиум-класса часто оказываются более эффективными, чем шипованные покрышки эконом-класса.

А если купить дешевую зимнюю модель?

Не стоит обязательно стремиться купить премиальную модель зимней резины, особенно если цена для вас имеет значение. При сдержанном стиле езды шины более низкого ценового сегмента обеспечат вполне безопасную эксплуатацию автомобиля. Обычно отличия дорогих шин проявляются в нештатных, экстремальных ситуациях – экстренном торможении, резких маневрах на скорости. И если таких ситуаций избегать, большой разницы вы не почувствуете.

Кроме того, имейте в виду, что часть преимуществ дорогих моделей касается не безопасности, а второстепенных характеристик – комфорта на неровностях, шумности качения, сопротивления движению, стойкости к повреждениям. При том, что в важных эксплуатационных характеристиках различия между премиальными моделями и моделями среднего ценового сегмента часто не так уж велики. Хотя в каждом случае нужно сравнивать конкретные доступные модели и условия их эксплуатации.

Какие зимние шины лучше – широкие или узкие, большие или малые?

Часто у владельца есть возможность выбирать между более широкой или более узкой шиной – даже при наличии одного комплекта дисков, в пределах лимитов, которые дают требования безопасности (по 10 мм в каждую сторону от ширины диска). Если говорить о ширине фрикционной зимней шины, есть два важных обстоятельства:

- Узкое колесо имеет большее удельное давление на поверхность. А значит, каждый квадратный миллиметр протектора будет сильнее давить на скользкую поверхность и лучше удалять из нее микрослой воды, являющейся смазкой при скольжении колеса.

- Широкое колесо в пятне контакта с дорогой имеет большее количество ламелей (тонких разрезов протектора), которые суммарно обеспечивают лучшее сцепление со скользкой поверхностью.

Это значит, что на льду более эффективно тормозит и разгоняется широкая шина. А на плотном (однако не обледеневшем) снегу более эффективно тормозит узкое колесо: блоки протектора глубже проваливаются в снег, помогая колесу остановиться. Попытайтесь прогнозировать, какое покрытие чаще всего бывает зимой на ваших постоянных маршрутах, и делайте выбор.

Следовательно, однозначного ответа на вопросы "широкие или узкие" нет – но есть конкретный относительно общего диаметра и высоты профиля зимней шины: чем больше, тем лучше. Потому что такие колеса будут поднимать машину над пухлым снегом и над ледяными путями. Наилучшим образом этот совет сможет реализовать владелец, у которого для зимы есть отдельный набор колесных дисков.

Как узнать, что шины – зимние?

Конечно, бывалый водитель отличит зимний протектор от пожилого по большому количеству ламелей, массивными блоками протектора и широкими дорожками между ними. Но для неопытного глаза главная примета зимней шины – значок "горы и снежинка", который еще называют 3PMSF – от английского «3 горных пика и снежинка». И будьте осторожны с маркировкой M&S: она хоть и расшифровывается как "грязь и снег", при отсутствии 3PMSF на легковых шинах означает не зимнюю, а всесезонную модель.

Кратко

В заключение осталось напомнить, что сменить летнюю резину на зимнюю нужно в период, когда среднесуточная температура опускается до +7+8 С. Главный повод к этому тот, что на холоде компаунд летних шин значительно твердеет и машина хуже держится за дорогу. Не считая того, на теплом асфальте зимний протектор ранее допускает юз и блокировку колес. А шипованным шинам очень вредит езда в теплую и сухую погоду, потому что шипам, которые при движении греются в своих гнездах, нужно охлаждение, которое трудно получить при плюсовой температуре.