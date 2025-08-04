Как ограничить доступ приложений к фото на iPhone за пару шагов

Зачем ограничивать доступ к фото?

Мало кто знает, что, разрешая приложению доступ к фотографиям, вы также даете ему возможность читать их метаданные. "Фото могут содержать данные о геолокации, глубине съемки, подписях и звуке", - объясняет Apple.

Это значит, что приложение с полным доступом к фотоальбому может узнать, где вы живете, где работаете, когда вас нет дома и какие места вы посещали - только по метаданным снимков.

Хотя большинство приложений заботится о конфиденциальности пользователей, важно, чтобы выбор, какие именно приложения и к каким фото будут иметь доступ, оставался за вами. К счастью, настройки Apple позволяют это контролировать.

Как выбрать, какие фото видит каждое приложение

Чтобы настроить доступ, зайдите в "Настройки" на iPhone, "Конфиденциальность и безопасность", "Фото".

Еще до входа в этот раздел система покажет, сколько приложений и с каким уровнем доступа работают с вашими фотографиями.

В списке приложений можно выбрать одну из четырех опций доступа для каждого:

Нет доступа - приложение не сможет просматривать фотоальбом, даже если вы попытаетесь прикрепить изображение

- приложение не сможет просматривать фотоальбом, даже если вы попытаетесь прикрепить изображение Только добавление фото - приложение сможет добавлять фото в галерею, но не просматривать уже существующие

- приложение сможет добавлять фото в галерею, но не просматривать уже существующие Ограниченный доступ - можно выбрать конкретные фото или альбомы, доступ к которым будет открыт для приложения

- можно выбрать конкретные фото или альбомы, доступ к которым будет открыт для приложения Полный доступ - приложение получает полный доступ ко всем фото и видео. При выборе этой опции система покажет количество доступных файлов.

Выберите, какие фотографии может видеть каждое приложение (фото: 9to5Mac)

Также доступ к фотографиям можно изменить индивидуально для каждого приложения через "Настройки", "Приложения", [Название приложения], "Фото" с теми же вариантами доступа.