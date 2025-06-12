Как новый законопроект может обязать СНБО возмещать убытки: детали документа

Под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сейчас находятся 1 594 гражданина Украины. По данным официального сайта аппарата СНБО, санкции были отменены только для семи человек с украинским гражданством.

Как именно им удалось добиться такого решения — неизвестно. Формально в решении указано, что "срок применения истек".

Не менее непрозрачным остается и судебный процесс обжалования санкций. По словам юристов, в Верховном Суде подобные дела рассматривают почти каждые полчаса. В то же время сама процедура обжалования остается сложной и не до конца понятной.

Среди тех, кто оспаривает санкции в судебном порядке и бывший президент Петр Порошенко, в отношении которого также были введены санкции.

Вскоре после начала судебного процесса обжалования он анонсировал законодательную инициативу о введении персональной ответственности членов СНБО за принятие незаконных санкционных решений.

Какими могут быть перспективы этого законопроекта и как его оценивают бывшие и действующие члены СНБО — читайте в материале.

Главное:

Ответственность для членов СНБО

Перспективы законопроекта

Реакция бывших и действующих членов СНБО

Ответственность для членов СНБО

Сейчас в Верховной Раде действительно зарегистрирован законопроект №13311, поданный фракцией "Европейская солидарность". Документ предлагает установить персональную ответственность для членов СНБО за незаконные санкционные решения. Если указ президента о введении санкций признают незаконным, компенсацию убытков предлагается возлагать не на государство, а на тех, кто принимал соответствующее решение. Размер компенсации будет определять суд, с учетом утраченных активов и недополученных доходов пострадавших.

Напомним, согласно частям 3-5 ст. 5 Закона Украины "О санкциях", решение о применении санкций принимается СНБО, после чего вводится в действие указом президента Украины. Предложения по применению санкций могут подавать Верховная рада, президент, Кабинет министров, Национальный банк или Служба безопасности Украины.





Одной из первых авторов законопроекта стала народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)

По ее мнению, инициатива вполне логична и необходима, ведь нынешняя практика введения санкций в отношении граждан Украины вышла далеко за пределы правовых и конституционных норм. Совет национальной безопасности и обороны, по ее словам, фактически взял на себя функции судебной и правоохранительной систем, оставляя граждан без базового права на защиту.

"Мы расцениваем эти санкции как политически мотивированное правосудие. И такие действия власти противоречат членству Украины в ЕС. Решение Европейского суда по правам человека, очевидно, будут не в пользу подобных внесудебных, антиконституционных практик. И в конце концов все это ляжет бременем на государство — то есть на плечи граждан Украины. Это несправедливо", — отмечает депутат.

Она также акцентирует, что санкции могут быть оправданными только в тех случаях, когда украинское государство не имеет реального доступа к лицу или компании — например, из-за пребывания за границей, на оккупированных территориях или наличия другого гражданства. Однако нынешняя практика, по ее мнению, искажена и опасна.

Свою поддержку законопроекту выражает также народный депутат Алексей Гончаренко, еще один из представителей фракции Порошенко. Он отмечает: члены СНБО должны нести персональную ответственность за решения, имеющие серьезные последствия для граждан и принимаемые вне судебного процесса.

По мнению депутата, санкционный механизм в Украине не просто непрозрачный.

"У нас на этом создана колоссальная коррупция. Не секрет, что люди платят деньги, чтобы выйти из-под санкций. Речь идет о миллионах долларов", — утверждает депутат. Еще одним вызовом, по его словам, является использование санкций как политического инструмента против оппонентов.

Перспективы законопроекта

Юристы по-разному оценивают как сам законопроект, так и его перспективы в парламенте. Адвокат, эксперт по уголовному праву, член Комитета защиты гарантий адвокатской деятельности Совета адвокатов Киевской области Евгений Черналивский считает инициативу абсолютно положительной, подчеркивая ее направленность на персонализацию ответственности членов СНБО.

Он отмечает, что сама идея не является уникальной — подобные подходы уже заложены в других законодательных инициативах, хотя и в несколько ином контексте.

"Можно провести аналогию с законом об ответственности во время досудебного расследования и следствия, а также с законопроектом, который находится в Верховной Раде, об ответственности должностных лиц Государственной налоговой службы за неправомерные действия и решения, в частности во время проверок", — говорит он.

В то же время, по словам адвоката, несмотря на содержательную целесообразность и потенциальную пользу инициативы, в нынешних политических и военных условиях ее шансы на реализацию остаются крайне ограниченными.

"Она могла бы быть действенной, однако в нынешней политической и военной ситуации этот законопроект носит исключительно политический характер. Перспектив его принятия, чтобы он реально заработал, пока не предвидится. Вряд ли удастся собрать достаточное количество голосов. Однако, то, что такая инициатива вносится - это уже хорошо, поскольку сам по себе инструмент санкций против граждан Украины является неконституционным, ведь фактически это способ внесудебного лишения лица права собственности, без решения суда", — считает Черналивский.

Адвокат Елена Доненко также считает, что санкционный механизм, который изначально планировался как исключительный инструмент для особых случаев, сейчас используется искаженным способом.

По ее мнению, сама идея была существенно искажена, и это требует надлежащей реакции на законодательном уровне.

"Сама инициатива - абсолютно правильная. Мы не можем обвинять государство в целом во введении санкций против граждан Украины, если эти решения принимают конкретные должностные лица. А потом еще и обязывать всю страну, то есть ее граждан, платить компенсации за действия этих людей. Это несправедливо. Ответственность должны нести те, кто принимает решения. В правовом государстве коллективная ответственность не работает", — отмечает Доненко.

Реакция бывших и действующих членов СНБО

Мнения действующих и бывших членов СНБО относительно инициативы о введении персональной ответственности за санкционные решения оказались разными — или же вовсе отсутствовали.

Например, министр финансов Сергей Марченко на прямой вопрос "Должны ли члены СНБО нести персональную ответственность за решения против граждан Украины, которые привели к потерям финансовой выгоды и были обжалованы судом", отказался от комментария.





Министр финансов Сергей Марченко и бывший секретарь СНБО Алексей Данилов отказались комментировать инициативу (коллаж РБК-Украина)

Аналогичную позицию занял и бывший секретарь СНБО Алексей Данилов, который в комментарии РБК-Украина заявил, что пока не дает никаких комментариев.

Бывший глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский, в свою очередь, ограничился ответом: "Я больше там не работаю" и перестал отвечать на звонки.

А вот бывший глава Службы Безопасности Украины Иван Баканов в комментарии РБК-Украина раскритиковал инициативу депутатов. Он отметил, что его удивляет такая запоздалая реакция "ЕС" и их лидера на их же "пробелы" в санкционном законе.



Бывший глава СБУ Иван Баканов раскритиковал законопроект (Getty Images)

"Сегодня любые изменения в Закон Украины "О санкциях" от августа 2014 года никому не интересны и не нужны, даже партии "Европейская Солидарность" и ее лидеру. Все должны быть заинтересованы в понятной, устойчивой и справедливой практике применения этого закона. Вопрос является дискуссионным среди украинских юристов с момента фактического принятия санкционного закона, который подписал непосредственно господин Порошенко - бывший президент Украины, лидер политической силы "ЕС", в отношении которого, согласно указанному закону, применены санкции. Так что, мягко говоря, удивляет такая запоздалая реакция "ЕС" и их лидера на их же "пробелы" в санкционном законе. С другой стороны, понятно, почему так происходит - потому что тогда их лидер Порошенко применял нормы указанного закона, а теперь эти же нормы применяются против него. Тогда это было удобно "ЕС", а теперь — нет", — комментирует Баканов.

Он считает, что настоящей целью инициированных "ЕС" изменений в закон является не желание его изменить к лучшему, а желание использовать Верховную Раду Украины как площадку и инструмент политического давления на действующую власть для решения проблем своего лидера.

"Поэтому, скорее всего, вопрос не в том, являются ли актуальными и справедливыми предложенные "ЕС" изменения в закон, а в том, доверяет ли наше общество решениям действующего состава СНБО, или еще точнее - тем, кто эти санкции инициирует к рассмотрению. А этот вопрос лежит уже за пределами правовой оценки, потому что, например, вопросов к справедливости и обоснованности санкций в отношении лиц, примененных США, в нашем обществе не возникает, несмотря на осведомленность или не осведомленность с законодательством США. Нельзя в зависимости от политических обстоятельств, персон, возглавляющих того или иного субъекта инициации санкций, политической окраски состава СНБО, менять содержание и практику применения такого сверхважного закона. Надо строить такую систему, которая исключит возможность необоснованного применения санкционного режима независимо от того, кто есть в составе СНБО", — говорит Баканов.

По его убеждению, все спорные вопросы относительно практики применения закона о санкциях сегодня должен был бы снять Верховный Суд Украины путем предоставления обобщающего разъяснения.

"И это было бы лучше для всех сторон политического процесса, потому что с одной стороны этот суд формировал Порошенко, а с другой - он не превратился в откровенную прислугу сегодняшних политических целесообразностей. Поэтому на мой взгляд, принятие новой редакции закона о санкциях в редакции ЕС ничего не изменит ни для их лидера, ни для членов СНБО. И сама по себе ситуация с санкциями в отношении Порошенко от этого не изменится, поскольку основания их применения никуда не денутся. Ответы на все вопросы, которые "неожиданно" поднимает ЕС, есть в действующем законодательстве Украины. Единственное - должно быть желание их увидеть", — заявил бывший глава СБУ.

По сути кроме критики законопроекта и Порошенко, бывший глава СБУ не указал свою позицию относительно персональной ответственности.

А вот первый секретарь СНБО в период президентства Владимира Зеленского Александр Данилюк поддерживает идею персональной ответственности за санкционные решения. По его мнению, коллегиальные органы в Украине часто принимают решения безответственно — и это проблема, которая имеет исторические корни.





Первый секретарь СНБО Александр Данилюк поддерживает идею (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Принципиально наша система управления опирается на коллегиальную безответственность — наследие "совка". Оно касается как решений Кабмина, СНБО, так и других коллегиальных органов. Каждый, кто голосует, должен нести ответственность за свой голос, потому что он влияет на общий результат. Потому что многие голосуют, потому что знают, что ответственности ноль, если поддержит линию партии, а вот когда пойдет против линии партии - последствия точно будут. Очень часто решения, которые находятся в прямой компетенции министра, прогоняют через утверждение Кабинета министров только чтобы обезопасить себя от возможной ответственности в будущем", — комментирует Данилюк.

В то же время он признает: сегодня часть чиновников все же задумывается над тем, какие могут быть политические или моральные последствия голосования. Однако считает, что реальные изменения возможны только тогда, когда появится четкий механизм юридической ответственности — финансовой или даже уголовной.

"Сейчас некоторые, кто голосуют, думают о политических последствиях или моральной составляющей (некоторые - далеко не все). А если будет еще отдельно и финансовая ответственность или уголовная - то это однозначно будет влиять на решение. Если, конечно, коммерческая составляющая решений, а такое бывает, не превосходит сумму возможных штрафов, умноженную на вероятность их взыскания", — резюмирует Данилюк.

Относительно позиции других членов СНБО, редакция обратилась к ним с запросами о комментарии. По состоянию на момент публикации материала ответы не поступили.

Вскоре после регистрации законопроекта об ответственности членов СНБО, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12406, который предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы и дополнительные наказания, такие как запрет на профессиональную деятельность до 15 лет или конфискация имущества.

Несмотря на поддержку в первом чтении, новая инициатива вызвала ряд предостережений в юридическом сообществе. Эксперты указывают на потенциальные риски правовой неопределенности и возможность использования закона в политических целях.

По мнению адвоката Елены Доненко, введение уголовной ответственности за обход санкций может стать дополнительным инструментом давления.

"Если бы речь шла о привлечении к ответственности тех, кто действительно работает на государство-агрессора, находится за рубежом и недосягаем для украинских правоохранителей — это выглядело бы логично. Но законопроект фактически добавляет к действующему законодательству еще один репрессивный механизм — уголовную ответственность за обход санкций, которая касается именно граждан Украины, проживающих на территории государства. Это может стать средством давления и привести к преследованию лиц по политическим мотивам", — отмечает Доненко.