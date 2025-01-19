Как научится ездить задом на авто: несколько важных советов

Задним ходом мы ездим не часто, но для многих водителей это настолько трудно, что они стараются в принципе избегать любых маневров в режиме "реверса". Между тем, научиться пятиться назад уверенно и безопасно совсем не сложно. Как этого достичь?

На самом деле, на пути уверенного заднего хода стоят причины не технические, а психологические. Неопытный водитель элементарно боится, что не увидит что-то важное и допустит столкновение. Остерегаться сюрпризов при маневрировании задом действительно стоит, но при этом знайте, что контролировать обстановку позади машины вполне реально - тем более, на машинах с современными системами помощи водителю.

Что надо уметь для езды задом

Водитель, который уже освоил маневры задним ходом, скажет вам, что в этом нет ничего особо сложного. Но прежде чем достичь такого уровня, придется кое-что узнать и кое-чему научиться.

- Двигаясь задом, не пытайтесь непременно поворачивать голову назад - обстановку следует контролировать через боковые зеркала, центральное зеркало и камеру заднего вида (если она есть). Однако когда возникнет необходимость оценить ситуацию позади в целом, можно обернуться - хотя и не факт, что окна вашей модели позволят вам увидеть картину собственными глазами лучше, чем через технические средства;

- Научитесь оценивать картину позади машины в целом без вращения головы, сугубо по зеркалам и камере, когда она есть. Этот навык понадобится вам, даже если вы сможете поворачиваться и видеть обстановку собственными глазами;

- При движении задом машина поворачивает так же, как и при движении передом: куда вы хотите повернуть, туда и вращаем руль;

- Не забывайте контролировать машину с двух концов: и "ведущую" часть машины - корму, и передок, который при задке оказывается позади и при повороте имеет значительный вынос в сторону;

- Планировать траекторию движения авто задом помогут наружные зеркала и борта автомобиля. Глядя назад то через одно, то через второе зеркало, "стреляйте" взглядом вдоль борта, продолжая линию борта по направлению движения. Благодаря этому вы поймете, куда направляется ваша корма и вписывается ли машина в узкое место при повороте.

До автоматизма

Очень важно для управления машиной задним ходом довести основные навыки до автоматизма - буквально до того же уровня навыков, как и при движении вперед. Это вполне реально, хотя и потребует определенных тренировок. Лучше найти для этого свободную площадку, а для имитации препятствий можно устроить вешки из тонких веток, пластиковых бутылок с водой и т.д.

В школах водительского мастерства курсантов упорно тренируют в таком упражнении как движение задним ходом "по змейке". Водитель преодолевает череду красных конусов не поворачивая головы назад, исключительно по зеркалам. Довольно быстро становится понятным главный принцип такого извилистого движения задом - упомянутое выше прицеливание через зеркало вдоль борта.

Коротко

Даже если ваша машина имеет такие полезные инструменты для маневрирования в тесных проездах, как парктроник и камера, стоит научиться для начала ездить задом по зеркалам. Выработанное чувство габарита и умение понимать обстановку сзади и траекторию движения машины в ней будет очень помогать и при движении по камере и парктронику. И не надейтесь, что навыки движения задним ходом придут сами собой с годами водительской практики - нет, этому нужно учиться, отрабатывая ощущения и приемы до автоматизма.