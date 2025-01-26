Как научиться заезжать в гараж, или паркоместо на авто: главные советы

Маневры в тесных проездах трудно даются водителям с малым опытом, поэтому не зря многие из драйверов считают заезд в гараж или парковку в таких условиях высшим пилотажем. Между тем, есть несколько подсказок, которые упростят вам задачу.

О том, как быстро и точно занять место на парковке или в гараже, читайте в материале РБК-Украина .

Если вы уже имеете хотя бы минимальный опыт управления автомобилем, вы наверняка понимаете, что никакие советы не будут иметь смысла, если не отработать теоретические установки на практике. И чем больше раз будет выполнен удачный (именно удачный!) маневр, тем надежнее его запомнят ваши мышцы, глаза и вестибулярный аппарат. Иначе говоря, когда во время обучения на площадке у вас что-то начнет получаться, вам надо будет тут же доводить освоенное упражнение до автоматизма.

Заезжаем в гараж: с чего начинать обучение

Начинать надо с понимания того, хотите вы заезжать в гараж (или на поперечную городскую парковку) передом или задом. Сразу скажем, что с точки зрения сложности принципиальной разницы нет, но есть некоторые отличия другого порядка.

В гараж задом

- Когда машина едет задом, она более маневренная. То есть в узком проезде можно будет заехать в гараж задом в один прием, а передом - в два или три. Но соответственно, выезжать придется в обратном порядке - и с соответствующими нюансами;

- В любой ситуации именно при движении задом водителю проще отслеживать расстояние от бортов машины до препятствий - с помощью боковых зеркал. Выберите, что вам сложнее с точки зрения габаритов - заезжать в гараж или выезжать - и именно для этого маневра используйте задний ход;

- Если машина будет стоять в гараже капотом к воротам, вам будет удобнее возиться под капотом, а багажник будет в глубине и возможно, в темноте;

- Из гаража (или паркоместа), выходящего воротами сразу на дорогу, потом лучше будет выруливать передом: возможно, это не получится в один прием, но вы лучше будете видеть проезжую часть и движущийся по ней транспорт - а значит, это безопаснее.

В гараж передом

- Если вы, заезжая в гараж, будете смотреть в его середину, у вас будет меньше риска задеть что-то в нем - ведь гараж очень часто является пристанищем не только для машины, но и для различных громоздких предметов быта. При парковке в узком кармане под открытым небом это соображение не имеет значения;

- Когда машина стоит в гараже кормой к воротам, вам будет удобнее класть что-то в багажник или извлекать из него. В случае с открытой парковкой возле супермаркета это тоже более желательный вариант - вы сможете перекладывать покупки в багажник сразу с супермакетовской тележки.

Вкратце

При желании на видеохостингах можно найти целый перечень роликов с конкретными инструкциями, как точно попасть в узкий створ гаража - какие метки надо ловить в левое зеркало и какие - в правое, и как правильно определить угол поворота руля. И если на видео все получается реалистично, подсказками можно воспользоваться. Но прежде всего вы должны уметь уверенно владеть органами управления машиной - трогаться, мгновенно останавливаться, двигаться на минимальной скорости, умело и точно вращать руль.