Как научиться ездить на авто с "механикой": важные советы

Трогание с места и переключение передач на машине с "механикой" несведущие люди считают самыми сложными составляющими водительского мастерства. На самом деле, если довести все манипуляции с педалями и селектором МКП до автоматизма, вы просто не будете испытывать каких-то сложностей.

Для чего переключают передачи

Коробка передач нужна, чтобы машина могла ехать на разной скорости и с разной нагрузкой. Она установлена между двигателем и колесами и представляет собой набор шестерен, которые нужно переключать между собой, чтобы изменить обороты и крутящий момент на выходе к колесам. В этом, собственно, и есть смысл переключения той или иной передачи.

Переключение можно произвести только при разомкнутом сцеплении и малых оборотах мотора - и эти условия водитель должен обеспечить, согласованно воздействуя на педали и рычаг коробки.

Главные правила езды на механике

Давить педаль сцепления можно только при отпущенном акселераторе;

Перемещать рычаг коробки разрешается только при нажатой педали сцеплении;

Отпускать сцепление можно только плавно, если нет - двигатель заглохнет, перед тем глобально встряхнув машину;

Следите за оборотами мотора. Их рекомендуемый диапазон у большинства моделей - в районе 2000 - 4000 об/мин. Именно в этих лимитах и следует держать стрелку тахометра - и для того приходится подбирать соответствующую передачу.

Как получить навыки езды с МКП

Чем больше раз вы повторите основные приемы управления механической коробкой передач, тем крепче будут навыки и тем более точными будут ваши действия.

Трогание с места

Чтобы плавно, не "придушив" двигателя, передать крутящий момент мотора на колеса и таким образом тронуться, надо:

разомкнуть сцепление, нажав и удерживая педаль;

включить первую передачу мягким и точным движением рычага;

медленно отпустить педаль сцепления. В тот момент, когда сцепление начнет смыкаться, станет ощутимым рост нагрузки на мотор - тут и следует прибавить обороты где-то до 2000-2500 об/мин.

Ошибки при трогании машины с места являются типичными для большинства водителей. Неправильно отпускать сцепление долго, очень медленно на всем ходе его педали - это зря затягивает процесс и провоцирует ускоренный износ сцепления. На деле смыкание дисков сцепления происходит плюс-минус в середине хода педали, и вы должны легко ловить этот момент. Однако и бросать педаль, как только авто начинает двигаться, тоже нельзя - машина защелкнется и заглохнет. Когда машина начинает движение, не спешите бросать сцепление, продолжайте отпускать педаль так же медленно до конца.

Ускорение

После разгона машины до более-менее высоких, порядка 3000 - 4000 об/мин, оборотов мотора, надо переходить на высшую передачу. Акселератор следует отпустить, сцепление нажать, рычагом включить следующую передачу, и плавно и быстро отпустить сцепление - и тут же без паузы добавить газа.

Когда дорожные условия позволяют, разгон можно продолжать снова до высоких оборотов и следующего переключения на очередную высшую передачу. Если вы разгоняетесь на подъеме, обороты держите выше, чем всегда, и переключайтесь на более высокую передачу при более высоких оборотах, чем обычно.

При снижении скорости не следует переключать МКП в нейтраль или ехать при нажатом сцеплении - это опасно и требует лишнего топлива. Пользуйтесь педалью тормоза, но следите, чтобы двигатель от чрезмерно низких оборотов (обычно ниже 1000 - 1500 об/мин) не начал дергаться и глохнуть. Как только это начнется, надо переключаться вниз - то есть переходить на низшую передачу. Алгоритм тот же, что и при разгоне.

Когда авто теряет скорость и обороты двигателя при движении на крутой подъем, переходить на нижнюю передачу следует раньше, пока обороты не упали до критически низких.

Движение на одной скорости

Когда машина разгонится до желаемой скорости, ускорение следует прекратить и перейти в режим крейсерского движения - то есть нужно будет удерживать обороты и скорость на одном уровне. Помощником для вас станет тахометр или собственные уши (если прибора нет). Для экономии топлива и ресурса двигателя стоит стараться включать самую высокую передачу - конечно, если для этого скорость не будет слишком низкой. Нужные обороты на тахометре будут зависеть от типа и рабочего объема мотора, загрузки машины и рельефа местности. У среднестатистического автомобиля обычно показания тахометра будут составлять около 2800 - 3200 об/мин.

Коротко

Опытный водитель управляет машиной с МКП, не следя специально за тахометром и номером передачи: когда скорость приходится снизить, он автоматически переключает коробку "вниз". А когда машина ускоряется, так же "на подсознании" дает одну за другой более высокие передачи. Достичь полного автоматизма этих действий можно только благодаря многократным повторениям всех манипуляций.