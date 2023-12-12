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Как насытить ВСУ минными тралами? В "Метинвесте" рассказали о производстве и проблемах с его расширением

Вторник 12 декабря 2023 14:56
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Как насытить ВСУ минными тралами? В "Метинвесте" рассказали о производстве и проблемах с его расширением Фото: Александр Мироненко (metinvestholding.com)
Автор: Сергей Новиков

Для проведения контрнаступления нашим бойцам необходимо разминировать многокилометровые поля, которые россияне заменяли преимущественно противотанковыми минами ТМ-62. Чтобы их проходить, нужны прежде всего противоминные тралы: сейчас их необходимость оценивается в 100 единиц в месяц, но производить такое количество тралов пока не удается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на операционного директора группы "Метинвест" Александра Мироненко.

"Наши первые образцы выдерживали 3-4 подрыва, а катки имели повреждения, и их нужно было ремонтировать. После этого мы усовершенствовали катки: последние наши образцы, которые мы передаем в армию, выдерживают восемь и больше подрывов. Мы уже передали в армию восемь единиц, и они уже работают. Еще два трала ожидают, пока их заберут военные, пять - в процессе производства: думаю, что до конца месяца мы их тоже завершим и будем передавать", - сказал Мироненко.

По его словам, на тралы реагируют и противопехотные мины, но они не наносят им никакого вреда. В отличие от противотанковой мины ТМ-62 - она мощная, и один трал выдерживает лишь до восьми подрывов, после чего его нужно ремонтировать. Поэтому ВСУ нуждаются в большом количестве тралов - изготовить которые пока сложно.

"Сейчас, без расширения производства, мы производим пять тралов в месяц, и бесплатно передаем их в армию. Возможности увеличить мощности есть. Но мы имеем очень большую проблему - это люди. У нас недостаточно специалистов, которые могут способствовать увеличению объемов производства до 10, 15, 20 минных тралей в месяц. Ведь мы и основное производство, которое нужно обеспечивать, и другие военные вещи, которые мы делаем на волонтерской основе", - отметил Мироненко.

По его словам, в настоящее время компания в рамках "Стального фронта" Рината Ахметова работает совместно с Министерством обороны, чтобы создать благоприятные условия и получить возможность набирать больше персонала и увеличивать объем производства. Ведь потребность военных - это более 100 тралов в месяц, и ее нужно удовлетворять.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн - помощь бойцам в рамках "Стального фронта".

В общей сложности Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 6,7 млрд грн с начала большой войны.

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