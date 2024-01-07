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Как оказать первую помощь при термических ожогах: инструкция

Фото: как оказать первую помощь при термических ожогах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне распространенного использования обогревателей, горелок - вырос риск возникновения пожара. Каждый, кто проживает в таких условиях должен помнить базовые правила безопасности и основы оказания домедицинской помощи при ожогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Ожоги могут быть 3-х степеней: 

  • 1 степень - поверхностное повреждение, которое сопровождается покраснением, отеком кожи;
  • 2 степень - разрушение более глубоких слоев эпидермиса, которое сопровождается появлением волдырей, наполненных прозрачной желтоватого цвета жидкостью;
  • 3 степень - кожные покровы повреждаются на уровне собственно кожи, подкожной жировой клетчатки и глубоко расположенных тканей. Ожог приводит к некрозу дермы и более глубоких слоев.

Первая помощь при термических ожогах:

  • прекратите контакт с источником. Снимите горячую, обгоревшую или тлеющую одежду или тесные предметы на теле, но не трогайте вещи, прилипшие к коже;
  • охладите место поражения прохладной водой не менее 20 мин. Охлаждение может быть эффективным в течение первых трех часов после поражения. Участки, которые не пострадали нужно оставлять сухими и теплыми. Прекратите охлаждать, если температура тела упала до 35 С;
  • позвоните 103, если ожог поверхности площади тела у взрослого 10%, а у ребенка - 5%, или если с ожогом связана травма. Также за экстренной медицинской помощью нужно немедленно обращаться при ожогах дыхательных путей и органа зрения;
  • можете обратиться к вашему врачу, если вы обеспокоены ожогом.

Что нельзя делать в случае ожогов: 

  • не используйте для охлаждения лед, ведь он может стать вызвать гипотермию;
  • нельзя использовать масло, сок алоэ, муку, продукты животного происхождения при ожогах; 
  • не используйте любые мази до приезда бригады экстренной медицинской помощи.

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Министерство здравоохранения Украины