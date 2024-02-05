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Как Мудрик, Русин и другие украинцы чемпионат Англии в воскресенье покоряли: видео

Фото: Назарий Русин только что сравнял счет на "Риверсайде" (sunderlandecho.com)
Автор: Антон Федорцив

Кандидаты в сборную Украины Илья Забарный, Михаил Мудрик, Александр Зинченко и Назарий Русин провели очередные матчи в английских Премьер-лиге и Чемпионшипе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Англия, Премьер-лига, 23-й тур

"Борнмут" – "Ноттингем" – 1:1

Голы: Клюйверт, 5 – Хадсон-Одой, 45

Удаление: Биллинг, 84 (Б, прямая красная карточка)

"Челси" – "Вулверхэмптон" – 2:4

Голы: Палмер, 19, Силва, 86 – Кунья, 22, 63, 82 (пенальти), Дисаси, 43 (автогол)

"Арсенал" – "Ливерпуль" – 3:1

Голы: Сака, 14, Мартинелли, 67, Троссард, 90+2 – Габриэл, 45+3 (автогол)

Удаление: Конате, 88 (Л, вторая желтая карточка)

Англия, Чемпионшип, 30-й тур

"Мидлсбро" – "Сандерленд" – 1:1

Голы: Форсс, 61 – Русин, 83

 

 

Центрбек Забарный вышел в старте "Борнмута" в домашнем матче против "Ноттингема". Хозяева быстро повели в счете благодаря голу Клюйверта с дальней штанги после углового. Впрочем, "лесники" отыгрались перед перерывом – Хадсон-Одой в силовой борьбе сумел с линии штрафной технично уложить мяч в дальний угол. Больше команды не забивали, а украинец провел на поле все 90 минут.

 

 

В запасе начал Мудрик, а его "Челси" дома повел в середине первого тайма, когда Палмер воспользовался разрезной передачей Кайседо. Впрочем, дальше "Вулверхэмптон" забил четыре ответных мяча. Кунья оформил хет-трик, а "дополнил" его Дисаси, отправивший мяч в свои ворота. Украинец появился на поле на 72-й минуте и успел выполнить голевой навес на Силву с углового.

 

 

В центральном матче тура "Арсенал" Зинченко в Лондоне принимал "Ливерпуль". До перерыва команды обменялись голами. "Канонир" Сака сыграл на добивании после момента Мартинелли, а Габриэл курьезно подправил мяч в свои ворота в пользу гостей. Во втором тайме антигероем стал Алиссон. Кипер "Ливерпуля" дважды ошибся и позволил забить Мартинелли и Троссарду. Украинец отыграл 45 минут.

 

 

В свою очередь Русин спас для "Сандерленда" выездное дерби. "Мидлсбро" повел на 61-й минуте, когда эффектным голом из пределов штрафной отличился Форсс. Украинец через несколько минут вышел спасать "черных котов" со скамейки запасных. На 83-й он принял передачу Кларка перед штрафной и с угла площадки неожиданно пробил в ближний угол – 1:1 в итоге.

Итак, Забарный провел все 23 матча в нынешнем сезоне АПЛ, а результативными действиями пока не отличился. Статистика Мудрика – 19 поединков (3 гола, 2 ассиста). Чуть больше сыграл Зинченко (21 матч, 1 мяч, 2 результативные передачи), а Русин продолжил движение в основу "Сандерленда" – 14 поединков, 2 гола, 1 ассист.

К слову, певец Робби Уильямс стал президентом "Порт Вейла" из Лиги 1.

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Александр ЗинченкоАрсеналЛиверпульЧелсиЧемпионат Англии