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Как может развиваться наступление ВСУ после Херсона: эксперт назвал три направления

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Херсон, Пятница 11 ноября 2022 19:45
Как может развиваться наступление ВСУ после Херсона: эксперт назвал три направления Фото: наступление на юге может пойти по трем направлениям (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

После освобождение Херсона дальнейшее наступление Вооруженных сил Украины на юге может развиваться по трем направлениям.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По словам его словам, нынешняя ситуация на правобережной части Херсонской области прогнозировалась еще летом, когда украинские силы получили дальнобойную артиллерию типа HIMARS. А противник начал вывод войск из Херсона на левый берег не вчера и не позавчера, а когда объявил якобы эвакуацию мирных жителей.

Что касается дальнейших действий Вооруженных сил Украины, то они не будут форсировать Днепр, а закрепятся на правом берегу и будут удерживать его с помощью артиллерии. А освобождение оккупированных территорий продолжится, скорее всего, из Запорожской области в одном из трех направлений - Бердянск, Мелитополь или Мариуполь (Донецкая область).

"Наиболее оптимальным выглядит продвижение через Угледар (Донецкая область) на Мариуполь либо вплотную подойти к Волновахе, чтобы держать снабжение группировки противника под плотным огневым контролем. Но о том, какой замысел будут реализовывать Силы обороны знает только главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный", - добавил Свитан.

Напомним, ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал РБК-Украина, что после выхода из Херсона россияне могут попытаться аккумулировать большое количество войск на левом берегу Днепра, чтобы начать обстрелы правого, в том числе и Херсона.

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