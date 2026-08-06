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Как "Миссия невыполнима". Украинский сержант рассказал о трудностях пути на "ноль", - СМИ

21:40 06.08.2026 Чт
2 мин
Каждые 200 метров пути приходится согласовывать с другими подразделениями
aimg Валерия Абабина
Фото: Рассказ сержанта о трудностях на пути на "ноль" (GettyImages)

Дорога к "нулевой линии" – самой передовой части фронта – стала настолько опасной, что каждый шаг требует тщательного планирования и координации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Почему каждый шаг нужно согласовывать

По словам украинского сержанта с позывным "Янки", при движении к "нулевой линии", где украинские войска находятся ближе всего к российским силам, приходится согласовывать буквально каждые 200 метров.

"Каждый шаг должен быть скоординированным. Каждые примерно 200 метров, каждый шаг, иначе это подвергает вас опасности", - рассказал боец.

Такая координация необходима, чтобы избежать потерь от дружеского огня и обеспечить прикрытие продвигающимся вперед солдатам.

Дорога, которая длится неделю

"Просто добраться до нулевой линии – это как "Миссия невыполнима", – отметил сержант, имея в виду известные своей напряженностью боевики.

Небо над "нулем" заполнено разведывательными и ударными дронами, а вражеские войска находятся рядом и часто совершают попытки проникновения.

По словам "Янки", даже перемещение на 300 метров может стать вопросом жизни и смерти – войскам приходится ждать благоприятной погоды и поддержки радиоэлектронной борьбы. Иногда такие условия наступают только через неделю.

Как пытаются облегчить координацию

Украинские военные называют координацию на поле боя очень важной - не только в пределах своего подразделения, но и со всеми остальными поблизости. Упростить ее должна новая онлайн-система управления полем боя "Дельта".

Эта общая платформа дает общую картину поля боя, показывает действия соседних подразделений и помогает избегать путаницы между ними.

Напомним, "нулевая линия" - это самый передовой участок фронта, где украинские войска находятся в непосредственной близости противника.

Ранее Business Insider рассказывал , что бойцы могут неделями ждать случая преодолеть считанные метры до своих позиций.

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