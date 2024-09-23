Как сеть АЗК UPG меняет культуру питания в пути

Представьте, вы остановились поесть, не отклоняясь от маршрута, и прямо сейчас вам готовит шеф-повар на профессиональной кухне ресторана. Каждое блюдо из меню создается из-под ножа из тщательно отобранных ингредиентов.

Шефы приглашают!

На новых заправочно-развлекательных комплексах и открывшихся после реновации компания развивает сеть ресторанов нового формата. Именно здесь ловкие руки профессионалов превращают свежую говядину в сочную котлету для вашего бургера, картофель - в хрустящие и ароматные драники, а свежие овощи из нового урожая - в легкие и полезные салаты.

Изысканная подача в фарфоровой посуде отлично подчеркивает стремление UPG создать для своих клиентов красивые и уютные моменты, наполняя энергией в путешествии.

Поэтому шефы ресторанов приглашают всю семью на:

питательные завтраки

сытные сбалансированные обеды

вкусные и уютные ужины.

Блюда легко взять с собой – вам их бережно упаковают в удобные боксы. Кроме того, для очень спешащих гостей на витринах заведений представлен широкий выбор специально продуманных предложений из экспресс-меню.

Фото: пресс-офис UPG

Еще вкуснее, чем дома!

Концепция сети ресторанов продумана так, чтобы каждый нашел любимое, а значит чувствовал себя особым гостем. Меню построено по принципу воспроизведения вкусной домашней кухни: блюда, которые откликнутся в сердце каждого украинца. И речь идет не только о вкусе, знакомом с детства, но и об ощущении заботы в каждом моменте.

Для полезных и сбалансированных завтраков отличным выбором может стать омлет из киноа и авокадо. Предпочитаете рыбные акценты — попробуйте омлет с тунцем и авокадо.

Конечно, особое внимание у VIVO cafe и блюда с украинской душой. О тепле маминых рук вам непременно напомнят борщ с мясом, драники с шампиньонами или сырники со сметаной.

Фото: пресс-офис UPG

"Наш густой и наваристый домашний борщ сочетает в себе традиции и современность, ведь это универсальное блюдо веками придавало сил и энергии украинцам и, мне кажется, никогда не потеряет своей актуальности. Наш борщ легко может стать как полноценным обедом в путешествии, так и завтраком или ужином. Готовим из продуктов, выращенных под украинским солнцем, а подаем, как и полагается, со сметаной, салом и хрустящими гренками. Приглашаю!", – рассказывает шеф Ирина Лысенко.

Неизменно в топе заказов посетителей бургеры от UPG. И совершенно заслуженно. Здесь их готовят в разных вариациях на любой вкус, есть даже специальное предложение для детей.

Фото: пресс-офис UPG

"Меня часто спрашивают о секрете вкуса бургеров, почему они такие особенные. Важно, что составляющие к этому блюду, как и другим, мы готовим собственноручно на профессиональных кухнях наших ресторанов. Даже фарш к котлетам делаем сами, выбирая говядину высшего сорта. Поэтому берем рыхлую, свежеиспеченную булочку бриош, поджариваем сочную котлету, добавляем хрустящие кусочки бекона, слайсы свежих овощей, кольца лука… Но сколько не рассказывай, а все же лучше попробовать. Приглашаю!", – говорит шеф Александр Прилипко.

Любителей эстетики и изысканных вкусовых сочетаний не оставят равнодушными и такие новые авторские блюда, как нежная утиная ножка или говяжий рулет с лапшой или картофельным пюре.

Фото: пресс-офис UPG

Внимание к деталям

Чтобы каждое блюдо было непревзойденным, традиционно команда ресторанов делает акцент на качестве и экологичности продуктов. А еще здесь очень внимательны к пустякам, ведь знают, когда дело касается приготовления пищи, важно все. Именно поэтому на кухнях ресторанов внедрена система HACCP, предупреждающая любые риски. В этом также уникальность UPG, ведь не каждое заведение с именем может похвастаться такой ответственностью.