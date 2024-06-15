Как меньше платить за свет летом: советы энергетиков
Летом традиционно растет потребление электроэнергии из-за использования кондиционеров. Энергетики рассказали, как снизить потребление, но не ограничивать комфорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу энергетической компании Yasno.
Как отмечается, сейчас украинцам следует перейти в режим максимальной экономии. Это с одной стороны позволит уменьшить сумму в платежке за свет, а с другой - поможет энергетикам удержать баланс в энергосистеме и избежать массовых отключений света.
Как уменьшить потребление электроэнергии летом:
- обновить осветительные приборы. Если до сих пор пользуетесь лампами накаливания, их нужно заменить на LED-лампы, потребляющие до 10 раз меньше энергии. В темное время суток отдавать предпочтение местному освещению (настольные лампы, торшеры, бра), а не общему.
- всегда выключайте освещение в комнате, даже если выходите ненадолго. Также выключать из сети неиспользуемые электроприборы. Телевизор, микроволновка, электрочайник, зарядка телефона потребляют незначительный объем электроэнергии, даже если они не пользуются.
- не ставить бойлер на максимальную температуру нагрева. В поддержку температуры воды в баке тратится меньше энергии, чем на нагрев с нуля, поэтому не нужно каждый раз выключать водонагреватель из сети.
- снизить время работы бытовой техники. К примеру, кипятить в электрочайнике только необходимое количество воды. Чтобы блюдо быстрее приготовилось на электроплите, использовать посуду с крышкой.
- по возможности реже включать кондиционер. Чтобы уменьшить нагрев помещения, можно сделать влажную уборку, а также установить жалюзи или заклейте окна специальной пленкой, отражающей тепло. Настройте включение/выключение с помощью встроенного таймера, а ночью выбирайте экономный режим Sleep.
Как отметили в Yasno, наибольшее потребление электроэнергии приходится на утренние и вечерние пиковые часы.
Напомним, что в Украине в пиковые часы ограничивается использование света. Для этого вводят почасовые отключения по графикам или экстренные ограничения. Этому предшествовали масштабные обстрелы энергетики со стороны врага, нанесшие серьезные повреждения.
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