Как Layboard проверяет работодателей: алгоритм верификации компаний

Как проверяют работодателей, вакансии и жалобы пользователей на Layboard.com

Когда люди ищут работу за границей на LB, они, конечно же, обращают внимание на вакансии, где им обещают хорошую зарплату, удобный график, и разные плюшки, например, частичную компенсацию аренды жилья. Но одного привлекательного предложения недостаточно. Нужно понимать:

кто именно разместил объявление;

существует ли в реальности конкретная компания;

можно ли связаться с ней по обозначенным контактам.

Поэтому многие хотят знать ответ на вопрос: как сайт вакансий проверяет работодателей.

С чего начинается проверка работодателя

Процесс начинается с идентификации компании. В опубликованной методологии Layboard указано, что регистрационные данные и документы, которые пользователь может увидеть в категории "Проверенные работодатели", сравниваются с данными официальных государственных реестров стран ЕС, Польши, Великобритании и других государств. В чём огромный плюс, ведь это позволяет сопоставлять сведения, которые предоставлены при регистрации, с информацией из внешних авторитетных источников.

Вместе с тем, важно разделять две вещи: существование юридического лица и достоверность конкретного предложения о работе. Одна автоматически не подтверждает другую. Компания действительно может существовать, но это само по себе не доказывает, что каждая опубликованная от ее имени вакансия – реальна.

Поэтому кроме непосредственной проверки работодателя, производится контроль объявлений (все вакансии проходят отдельную модерацию) и отслеживается обратная связь от соискателей.

После проверки компания получает профиль, с которого публикует объявления. На страницах работодателя отображаются:

тип компании и геолокация;

доступные контакты и контактное лицо;

дата регистрации аккаунта на платформе;

количество вакансий и отзывы пользователей.

Соискатель может ознакомиться со всеми отзывами и объявлениями, а также откликнуться на вакансию. Что примечательно, такая структура очень удобна, ведь можно оценивать не только текст одной вакансии, но и историю аккаунта.

Если же перед пользователем новый профиль с одним объявлением, это также стоит учитывать. Официальный сайт работодателя и контактные данные могут быть дополнительными ориентирами для соискателя, но сама отметка на платформе не должна восприниматься как подтверждение абсолютно всех сведений.

Процесс проверки объявлений и предоставления статуса надежного работодателя (скриншот: РБК-Украина / layboard.com)

Что проверяется непосредственно в вакансии

В процессе проверки объявления перед публикацией анализируется его содержание:

характер предлагаемой работы;

обязанности, условия;

соответствие установленным правилам.

Вакансии не должны демонстрировать заведомо ложные сведения, мошеннические предложения, дискриминационные формулировки или описание деятельности, нарушающей законодательство страны трудоустройства.

Модерация LB осуществляется в два этапа. Сначала подозрительные публикации отсеиваются автоматической системой на основе ИИ. Потом спорные объявления или те, которые требуют дополнительную оценку, проверяются модераторами.

Такой подход позволяет обрабатывать большой поток публикаций. Здесь не идет речь о простой проверке текста на наличие запрещённых слов. Система работает с совокупностью признаков, а ручная проверка позволяет дополнительно оценить контекст объявления. Поэтому модерация вакансий продолжается и после того, как публикация появилась на сайте.

Что означает статус Проверенный работодатель

Отметка "Проверенный работодатель" на Layboard.com демонстрирует, что компания прошла предусмотренную платформой процедуру верификации. Для этого использовались регистрационные данные, документы и официальные государственные реестры.

На главной странице сервиса сейчас указано более 3500 проверенных компаний. Но статус не стоит воспринимать, как пожизненную гарантию качества любой будущей вакансии. В дальнейшем сервис анализирует поведение компании на площадке. Основанием для дополнительной проверки могут стать:

жалоба пользователя;

нарушение правил;

подозрительная активность;

несоответствие требованиям размещаемой информации.

Соискатель должен оставаться внимательным в любой ситуации. Ему стоит прочитать описание вакансии, изучить профиль компании, отзывы, условия оплаты и оформления, а перед выездом получить документы, которые подтверждают условия трудоустройства.

Что происходит после жалобы соискателя

Если пользователь заметил признаки обмана, несоответствие описания действительности или другое нарушение правил со стороны работодателя, он может пожаловаться на вакансию. После его обращения объявление будет передано модераторам на дополнительную проверку. Сайт желает оставаться свободной площадкой, а не ассоциироваться с территорией, где при малейшем подозрении блокируются аккаунты.

В правилах платформы предусмотрено удаление вакансии в случае подтверждения нарушения. В зависимости от ситуации автор получает предупреждение, ограничение возможностей аккаунта или блокировку. При неоднократных нарушениях блокировка работодателя становится постоянной.

Такой механизм улучшает уровень защиты соискателей, поскольку не все проблемы возможно обнаружить во время первоначального анализа данных. Например, компания может изменить условия уже после публикации объявления, использовать другие контакты при общении с кандидатом или получить несколько жалоб от разных пользователей. В таких случаях именно обратная связь становится дополнительным источником информации для контроля.

Что показывают реальные цифры модерации

Публичные отчёты LB позволяют оценить фактический масштаб модерации. Например, за август 2026 года было верифицировано 39 компаний (они получили статус "Проверенные"), заблокировано более 273 аккаунтов, отклонено 105 подозрительных публикаций и удалено 180 аккаунтов за мошенничество, связанное с визами и зарплатой.

За тот же месяц система сообщила об удалении 9651 подозрительной вакансии. Ещё 110 аккаунтов получили ограничения:

65 случаев выявила автоматическая модерация;

45 – ручная.

Эти цифры показывают, что контроль касается не только нескольких единичных объявлений, на которые поступили жалобы. Но, обратите внимание, услугами платформы пользуется огромное количество компаний. Невозможно физически просмотреть в реестрах каждую из них. Впрочем, все они проверяются по IP и на предмет блокировки профиля в предыдущих периодах. После их анализирует ИИ. Если уровень риска невысокий и компания максимально точно заполнила собственный профиль, тогда она проходит ручную модерацию и проверяется в реестрах.

Чтобы максимально обезопасить себя, соискателю не нужно останавливаться на знакомстве со статусом компании. Лучше проверить:

кто указан работодателем;

где находится рабочее место;

какие обязанности предлагаются;

сколько платят и за какой объём работы;

кто оплачивает жильё и проезд;

какое оформление предусмотрено и с кем заключается договор.

Платформа Layboard предупреждает кандидатов: не стоит оплачивать трудоустройство либо передавать документы/деньги потенциальному работодателю до того, как убедились в безопасности предложения и подписали официальный договор. Модерация площадки существенно снижает количество подозрительных объявлений, но окончательные условия трудовых отношений устанавливаются между работодателем и работником.

Помните, что на сайте активно размещают вакансии агентства, рекрутёры и частные лица, которые ищут уборщиц или, например, сиделок в Европе, Азии либо Америке. Следовательно, более 60% работодателей невозможно проверить иначе, чем обратиться непосредственно к ним и постараться трудоустроиться.

Что делать соискателю, если вакансия вызывает сомнения

Нужно сопоставить данные вакансии с официальной информацией. К тому же, несоответствия между разными частями объявления уже являются поводом задать работодателю дополнительные вопросы. Если обнаружены признаки мошенничества, нарушение правил или очевидно недостоверная информация, нужно пожаловаться на вакансию непосредственно на странице объявления.

После обращения публикация может пройти дополнительную модерацию, а подтверждённое нарушение – привести к удалению объявления или ограничению аккаунта.

Подача жалобы на мошенничество и границы ответственности платформы (скриншот: РБК-Украина / layboard.com)

Статус "Проверенный работодатель" не гарантирует трудоустройство, достойную зарплату или выполнения всех обещаний. Это результат конкретной процедуры верификации. Она отсеивает значительную часть подозрительного контента. Все остальное – в руках соискателя.