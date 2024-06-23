Как шаровые молнии наделали беды в домах украинцев: 5 реальных историй (видео)

Шаровая молния - редкое и опасное атмосферное явление, проявляющееся в виде яркого светового шара, обычно образующегося во время грозы. Она может нанести серьезный вред не только жилью, но и его жителям.

РБК-Украина рассказывает о ряде случаев, когда шаровая молния попадала в дом украинцев, а также о последствиях такого события.

Кировоградская область

В 2020 году шаровая молния изуродовала дом Анжелы Липки в Петровском районе Кировоградской области.

По словам экспертов, молния попала в угол дома. От взрыва выбило все окна и "взорвало" крышу (дом буквально "лопнул" пополам).

Причиной мог стать мобильный телефон, ведь взрыв произошел, как только женщина его включила.

"Беру телефон, открываю чехол, и... свист, резкая боль, вспышка. Меня сбросило с кровати. Слышу - дети плачут", - вспоминала потом Липка.

Ее после взрыва едва живой и всю в крови нашел среди руин муж (пока рядом бегали напуганные дети).

Княждвор

Княждвор - село в Печенежинской поселковой общине Коломыйского района Ивано-Франковской области.

В 2019 году шаровая молния залетела в дом местной жительницы Ульяны Мокрынчук и "разорвалась" совсем рядом. К счастью, женщина отделалась только испугом.

"Я пренебрегла всеми предупреждениями. Мне говорили: "Выключи, пожалуйста, мобильный телефон". Вот как раз когда сверкало, я разговаривала. Увидела сначала маленькую молнию. Она залетела в дом. А потом сформировалась огромная шаровая молния в около метра от меня", - рассказала она во время общения с журналистами.

По словам очевидицы, молния походила на большой шар из света, который вроде бы даже сверкал.

Она добавила, что потом молния "сорвалась" и разлетелась на небольшие искорки, "побежавшие по дому". Однако в ее комнате ничего не сгорело.

"Просто был такой звук, будто взорвали возле меня какую-то петарду", - добавила женщина и призналась, что потом еще долго приходила в себя от пережитого.

Александрия

Александрия - город в Кировоградской области Украины, административный центр Александрийской городской общины и Александрийского района.

В 2019 году шаровая молния во время грозы попала в дом местной жительницы Валентины Андруховой и "взорвалась" у нее на кухне. К счастью, никто из людей не пострадал.

"Я сидела за столом, чистила картошку. Услышала какой-то треск, подняла голову и увидела какой-то шар, не шар, так и не поняла. И оно мгновенно "стрельнуло". Искры в разные стороны полетели. И все... Я не поняла, откуда оно взялось", - призналась женщина во время разговора с журналистами.

Она рассказала, что шар по размеру был с большое яблоко и светился ярким красно-оранжевым цветом. При взрыве звук был таким, будто одновременно разбилось множество стеклянных банок.

Как следствие - в доме вышли из строя несколько Т2 тюнеров, блоки питания компьютеров, а также пропало соединение с интернетом.

Тарасовка

Тарасовка - село в Пологовской городской общине Пологовского района Запорожской области.

В 2018 году сформировавшаяся накануне ливня шаровая молния выжгла целый двор местного жителя Петра Доли.

По его словам, огненный шар "упал" на летнюю кухню, после чего здание моментально вспыхнуло. В считанные секунды загорелся и гараж. Как следствие - все в помещениях (в том числе и машина) выгорело дотла.

"Она летела и зацепилась за проволоку. "Футбольный мяч" такой... Ложки и вилки оплавились. Представьте себе - какая вот здесь, в помещении, была температура", - поделился пострадавший с представителями СМИ.

Мужчина пытался потушить пламя, однако только получил ожог руки.

Черкасская область

В 2016 году во время грозы шаровая молния залетела в дом Аллы Гонтарь в Черкасской области.

Огненный шар сорвал крышу кирпичного дома, залетел на чердак, а оттуда - попал в дом. Как следствие - разбитые окна, расплавленные розетки, уничтоженная электрическая проводка и техника. Выбило даже зеркало с подсветкой в ванной комнате.

После попадания в дом шаровая молния "выбила" дверь и "гуляла" по жилищу около получаса, уничтожая все подряд.

"Метка осталась на руке. Я жива осталась чудом... Через крышу зашла и вот тут (под окном первого этажа, - Ред.) вышла. Через электричество зашла... Я ее видела. Она у меня разорвала в руках телефон, прошла по мне, я упала тогда", - рассказала женщина журналистам.

По словам Гонтарь, шаровая молния выглядела как ярко-красный красивый шар.

"Сколько буду жить, столько и видеть... Оно подняло всю крышу и поставило на место. Шифер весь нарушен", - добавила женщина.