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Как Костюк напарнице украинки ничего противопоставить не смогла: видео

Аделаида, Четверг 11 января 2024 14:25
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Как Костюк напарнице украинки ничего противопоставить не смогла: видео Фото: Марта Костюк уступила в двух сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк зачехлила ракетку на четвертьфинальной стадии турнира в австралийской Аделаиде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Adelaide International, 1/4 финала

Костюк – Остапенко – 0:2 (5:7, 3:6)

Молодая украинка в двух сетах уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко. Привычная партнерша Людмилы Киченок в парном разряде получила 6-й номер посева на Adelaide International и уже выбила победительницу WTA Finals-2022 Гарсию. Не справилась с ней и Костюк.

После ровного начала встречи Остапенко оформила брейк в шестом гейме. Стратегическое преимущество балтийки, однако, удалось нивелировать в девятом. Костюк взяла очко на подаче оппонетки и выровняла положение. Но когда появилась перспектива тай-брейка, то украинка проиграла "под ноль" и собственную подачу, и сет.

Такой ход событий сказался во второй партии. С двумя брейками против одного Остапенко быстро повела 4:1 и своего уже не отдала. Костюк смогла взять еще два пункта на собственных подачах, но до настоящего камбэка дело так и не дошло. Далее следует латышка.

В полуфинале Остапенко встретится с нейтральной россиянкой Екатериной Александровой. Последняя неожиданно выбила из соревнований третью ракетку мира Елену Рыбакину (Казахстан). Общий призовой фонд турнира в Аделаиде составил свыше 920 тысяч долларов.

К слову, ранее Ястремская и еще две украинки пробились в финал квалификации Australian Open.

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