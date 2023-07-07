Как компания AirUnit превращается из поставщика беспилотных летательных аппаратов в производителя FPV-дронов?

С начала полномасштабного вторжения компания AirUnit передала защитникам сотни беспилотников и зарядных станций и обучила управлению БпЛА тысячу военных. Но сейчас компания выходит на новый уровень и готовится к выпуску собственных FPV-дронов, которые крайне важны для Украины во время войны.

Беспилотные летательные аппараты можно назвать одним из символов борьбы против российских оккупантов. Видео с их работой против орков регулярно становятся вирусными. Но такой техники у нашей страны все еще мало. Как посчитали эксперты, ВСУ нуждается в более чем 24 тысячах единиц такой техники! Поэтому в Украине должны появляться и развиваться такие компании, как AirUnit.

Эта компания начала деятельность в 2020 году как официальный дилер оборудования от DJI, Autel, XAG, Aaronia и т.д. Уже тогда в AirUnit понимали важность не только гражданского, но и военного использования дронов, поэтому сотрудничали с разными спецслужбами. Потому 24 февраля 2022 эта команда очень активно подключилась к защите страны.

Андрей Штепа, соучредитель AirUnit:

«С того дня мы получали множество запросов по оборудованию и консультациям из многих ведомств. Среди них были спецназовцы всех направлений, разведка, нацгвардия, спасательные службы, государственная охрана. Мы мобилизовали все имеющиеся ресурсы для решения задач военных!».

За первый месяц AirUnit передала армии 7 уникальных систем обнаружения враждебных БпЛА от немецкого производителя Aaronia AG и более сотни дронов DJI. Также компания одной из первых начала выпускать системы сброса боеприпасов с беспилотников. Кроме того, команда постоянно делилась опытом по настройке и управлению подобной техникой. В итоге за год штат вырос с 3 до 30 человек, и этот процесс, по словам Андрея Штепы, был очень естественным. Ведь все в AirUnit ясно понимали потребности пользователей и знали, как эффективно использовать дроны.

Важным для развития команды было постоянное обучение. К примеру, Андрей Штепа объездил много горячих точек на фронте, в частности Бахмут с Изюмом. Это помогло лучше понять, как военные работают с БпЛА в реальных боевых условиях. Подобные знания позволили разработать 6-дневный учебный курс, объединивший теорию управления дронами и практические задачи. Сегодня каждый желающий может бесплатно пройти через такую программу в собственном тренировочном центре AirUnit. Такой возможностью уже воспользовалось более 1000 военных!

Андрей Штепа, соучредитель AirUnit:

«Мы даем сильную базу. Благодаря этому выпускники быстро становятся инструкторами в своих подразделениях! То есть они передают навыки, полученные у нас, другим солдатам. Это вдохновляет и показывает: наши знания действительно приносят пользу Украине!».

Параллельно с этим развиваются и коммерческие структуры AirUnit — как отдел продаж. В нем теперь собрана команда опытных экспертов, каждый из которых не просто продает товар, а оказывает квалифицированную поддержку. Ведь главная цель компании — комплексно закрывать потребности пользователей: от подбора техники до ее обслуживания.

Также много внимания уделяется волонтерской деятельности. За эти 16 месяцев компания AirUnit передала военным подразделениям и благотворительным фондам дронов и запчастей для них, разведывательного инвентаря, станций зарядки типа Jackery и другой техники на несколько миллионов гривен.

Андрей Штепа, соучредитель AirUnit:

«Мы делаем это не для кого-то конкретного, а для нашего государства. Я лично не планирую отсюда уезжать куда-нибудь, ведь я хочу жить в свободной стране! Поэтому наша команда обязательно будет принимать участие в восстановлении Украины и внесет свой весомый вклад».

Но все это лишь часть общего, большего процесса. В AirUnit уже готовят планы по дальнейшему развитию компании. Ведь вся команда видит большие перспективы для беспилотных летательных аппаратов как во время войны, так и после победы. Потому уже сегодня, по словам Андрея Штепы, в компании разрабатывают сразу несколько интересных проектов. Главный среди них — производство собственных FPV-дронов.

Сейчас компания AirUnit направила основные усилия именно на эту задачу. Для этого запущена программа автоматизации процессов и формирование IT-команды. Все это позволит самостоятельно разрабатывать программные продукты для управления, создания и выпуска беспилотников разного типа, адаптированных под украинские задачи и условия. Такой шаг, уверены в команде AirUnit, поможет приблизить желаемую Победу и мирное будущее нашей страны.