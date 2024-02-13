Как Кенигсберг стал Калининградом и может ли там начаться война России с НАТО

При подготовке материала использовались публикации YouTube-канала "История без мифов", Jyllands-Posten, Euractiv, The Telegraph, Politico, SuperExpress и комментарий аналитика Александра Мусиенко.

В последнее время в Европе участились заявления об угрозе войны между НАТО и Россией. В частности, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключал, что Москва решит "испытать на прочность пятую статью НАТО" через три-пять лет.

"У НАТО не было такого предположения в 2023 году. Это новые данные, которые стали известны сейчас", – говорил датский министр.

Серьезно к угрозе российской агрессии относятся и другие страны-члены НАТО, хоть генсек Альянса Йенс Столтенберг уверяет, что признаков возможного нападения РФ сегодня не наблюдается. В начале января Литва вернула обязательный призыв на военную службу для граждан 18-27 лет. Даже проживающих за границей. А Румыния разрешила развертывание сил НАТО на своей территории в случае серьезной угрозы.

"Я допускаю каждый сценарий и наиболее серьезно отношусь к самому худшему. Такова роль министра обороны в той ситуации, в которой мы находимся сегодня. Это не слова, брошенные на ветер", – заявлял в феврале министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Недавно в одной из публикаций The Telegraph был опубликован возможный сценарий нападения России на НАТО. Российская агрессия по сценарию The Telegraph может начаться с Балтийских стран уже в 2024 году.

Летом 2024, как пишет издание, могут начаться российские кибератаки на страны Балтии, а также Москва может разжигать беспорядки российских нацменьшинств в этих государствах. Осенью россияне могут перебросить полмиллиона солдат в Калининград и Беларусь, а зимой начать провокации в Сувальском коридоре (небольшой линии границы между Польшей и Литвой, отделяющей Калининградскую область от Беларуси), таким образом, спровоцировав военный конфликт с НАТО.

Российская база в тылу НАТО

Как так получилось, что целая российская область оказалась отделенной от остальной части РФ, более того, среди стран НАТО? История Калининграда и Калининградской области тянется еще с эпохи Средневековья. Современную Калининградскую область в те времена населяли племена пруссов, основавших поселение Твангсте где-то на рубеже X-XI веков.

В XIII веке Тевтонский орден получил от Папы Римского Григория IX разрешение на захват территорий пруссов и их крещение. Тевтонцы совершили несколько походов и в итоге покорили тамошние племена, заложив на месте разрушенного Твангсте замок Кенигсберг.

Тевтонский орден властвовал в регионе почти 200 лет, но в XV веке признал себя вассалом польского короля. Поляки назвали Кенигсберг Крулевцом и превратили его в центр польского книгопечатания. Там же появился один из первых университетов Польши. Однако формально Крулевец принадлежал германским вассалам Польши.

В XVI веке великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт превратил теократическое государство тевтонцев в светское Прусское Герцогство, подвластное Польше. Столицей государства стал Кенигсберг. Позже герцогство после объединения с Бранденбургом превратилось в Королевство Пруссия.

Первая российская попытка захватить Кенигсберг произошла во время семилетней войны в XVIII веке. Тогда войска Российской империи вошли в город, но всего четыре года спустя Петр III вернул Пруссии все захваченные земли в рамках Петербургского мирного договора. Во время наполеоновских войн российская армия потерпела сокрушительное поражение в бою с французами под Фридландом (современный Правдинск в Калининградской области) в 1807 году. Утратив до половины своей армии, Российская империя была вынуждена признать поражение в войне.

В начале Первой мировой войны россияне снова повторили попытку захватить Кенигсберг, который к тому времени уже являлся частью Германской империи, но были разгромлены. После Первой мировой Пруссия оказалась отрезанной от Германии клочком польской территории, что в 1939 году было одной из причин нападения Адольфа Гитлера на Польшу.

Россияне превратили Калининградскую область в базу для своего флота (фото: encyclopedia.mil.ru)

По результатам второй мировой войны Кенигсберг вместе с северной частью Восточной Пруссии отошли к Советскому союзу. После войны россияне провели так называемую "советизацию", в результате которой Кенигсберг стал Калининградом, а регион получил название Калининградская область. Заодно россияне переименовали все населенные пункты. После развала СССР и образования независимых балтийских республик область оказалась отрезанной от основной части территории России.

Россияне фактически превратили Калининградскую область и сам Калининград в военную базу. Так, в городе Балтийск (бывший Пиллау) расположена самая большая морская база Балтийского флота РФ. Во время правления Путина в Калининградской области начали базироваться способные запускать ядерные ракеты комплексы "Искандер" и носители "Кинжалов" истребители МиГ-31К, вызывающие беспокойство у стран НАТО.

"Размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных военных соединений на российской территории – это исключительно суверенный вопрос российской территории", – заявлял в 2018 году представитель Кремля Дмитрий Песков.

Но уже в мае 2022 года на фоне полномасштабного вторжения в Украину российские войска провели учения в Калининграде, в ходе которых имитировали запуск баллистических ракет. "Мишенями" были аэродромы, скопления военной техники, командные пункты условного врага и другие стратегические объекты. Немецкие аналитики расценивали тогда эти учения как запугивание НАТО.

Возможно ли нападение России на НАТО

Неизвестно, на чем основывается упомянутый выше сценарий конфликта между НАТО и РФ. Возможно, это не более чем предположение авторов The Telegraph, но об угрозе конфликта в Сувальском коридоре говорят уже не в первый раз. Еще летом 2022 года издание Politico называло Сувальский коридор "самым опасным местом на планете", поскольку именно там может начаться война НАТО с РФ.

Но хватит ли у России, увязшей в полномасштабной войне с Украиной, ресурсов на еще один конфликт. Тем более с НАТО. По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, ответ на этот вопрос в том, какой тип войны рассматривать. Если говорить о полномасштабной агрессии, по примеру войны с Украиной, то нет. Но конфликт по "крымскому сценарию" вполне возможен.

"Если мы возьмем войну с применением авиации, дальнобойных ракет, кибератак, провоцированием беспорядков внутри стран НАТО, с "зелеными человечками", которые могут высадиться в условной Латвии, Литве или Эстонии, то это возможно. Вся российская военная машина готовится к тому, чтобы вести войну против НАТО", – сказал Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

По словам аналитика, можно рассмотреть несколько сценариев конфликта между НАТО и Россией. Первый – уже упомянутый ранее "крымский сценарий".

"Например, через месяц или два в Латвии, где есть русскоязычная община, начинаются какие-то беспорядки, во время которых залетают вертолеты из Беларуси, из которых высаживаются "зеленые человечки" и начинают поддерживать беспорядки. В это время НАТО будет пытаться решить, это напала Россия, или какие-то террористы", – пояснил он.

Еще один сценарий, по мнению Мусиенко, – попытка российской высадки на Готланд (самый большой шведский остров в Балтийском море), использовав Балтийск в качестве базы для этого. Либо же российские корабли могут заблокировать выход Дании к Балтийскому морю, чтобы проверить, как будет действовать НАТО – будет обстреливать российские корабли или попытается заставить их вернуться в Балтийск.

Вполне возможна и российская агрессия в отношении Польши, считает эксперт. Такая агрессия всегда рассматривается по двум направлениям – Беларусь и Калининград. "Ну и соответственно этот Сувальский коридор. Это наиболее угрожающее направление", – объяснил он.

Все эти возможные сценарии имеют общую цель – спровоцировать раскол в НАТО, говорит эксперт. Если россияне и спровоцируют конфликт, то такой, который вызовет дискуссии и неопределенность внутри Альянса по поводу ответа на действия России.

"Россия заинтересована, чтобы в НАТО были разногласия. Ее не интересует оккупация территории НАТО, ей нужен раскол и расшатывание единства, чтобы таким образом создать серьезный кризис в НАТО. Путину сейчас нужно продемонстрировать неспособность НАТО решать такие ситуации", - сказал аналитик в разговоре с РБК-Украина.

А заявления типа заявлений экс-президента США Дональда Трампа о том, что Штаты не помогут европейским союзникам по НАТО в случае агрессии РФ, лишь лишний раз подкрепляют мнение Путина о разногласиях в Альянсе и придают уверенность в правильности такой стратегии.