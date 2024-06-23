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Как из оккупации выехать в Украину: инструкция от Минреинтеграции

Архивное фото: украинцы могут уехать из оккупации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Для эвакуации с временно оккупированных территорий или РФ граждане Украины могут воспользоваться пунктом пропуска Колотиловка (Россия) - Покровка (Украина).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что там переселенцев встретят волонтеры и бесплатно перевезут в Сумы.

Следует заметить, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для эвакуированных лиц предусмотрены социальные гарантии. В частности, безвозмездное жилье в местах компактного проживания, финансовая, психологическая и медицинская помощь.

Куда можно обращаться

В Минреинтеграции объяснили, что если вы или ваши родные оказались среди депортированных, о желании эвакуироваться можно сообщить:

  • с помощью вебпортала горячей линии 15-48;
  • через чат-бот в Telegram;
  • через электронный ящик: 1548@minre.gov.ua.

Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

Поддержка переселенцев

Стоит отметить, что выехавшие из оккупации на подконтрольную территорию Украины украинцы могут оформить выплаты.

При этом заместитель министра финансов Украины Роман Ермолычев заявлял, что Кабинет Министров Украины сохранит все расходы для переселенцев в 2024 году.

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