Как и когда можно обжаловать решение МСЭК: объяснение юриста

Число людей с инвалидностью в Украине за два года полномасштабного вторжения возросло на 300 тысяч человек. Нередко люди, которые обращаются за установлением группы инвалидности, не согласны с выводами медико-социальной комиссии.

Что нужно знать об особенностях обжалования решения МСЭК, в комментарии РБК-Украина объяснила юрист юридической фирмы "ILF" Марина Кахнова .

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Куда можно обращаться для обжалования решения МСЭК

Бывают случаи, когда человек не согласен с решением МСЭК, например, когда комиссия отказала в установлении группы инвалидности вообще или установленная группа инвалидности не отражает реального состояния здоровья. Тогда актуальным становится вопрос его обжалования.

На сегодняшний день существует два основных способа обжалования решения МСЭК: административный (внесудебный) и судебный, объясняет юрист.

Внесудебный порядок обжалования предусматривает, что человек, не согласный с решением МСЭК, обращается с письменным заявлением о проведении повторного осмотра и вынесении нового решения к:

самой комиссии, принявшей соответствующее решение;

областной или центральной комиссии с письменным заявлением о проведении повторного осмотра и вынесении нового решения;

Центральной МСЭК Минздрава Украины (если принятое новое решение комиссии высшего уровня не устраивает человека).

Особенности административного обжалования решения МСЭК

"Важно помнить о том, что законодательством установлен достаточно небольшой срок обжалования решения МСЭК – его можно обжаловать в течение месяца после получения заключения комиссии", – обращает внимание Марина Кахнова.

Письменное заявление составляется в произвольной форме, однако оно должно отвечать требованиям закона "Об обращениях граждан".

"В заявлении вы должны изложить свои доказательства и аргументы, почему вы не согласны с принятым решением. К заявлению целесообразно добавить все те документы, которые могут подтвердить необоснованность решения, принятого МСЭК - это могут быть копии результатов дополнительных медицинских обследований, выводы других врачей", - советует юрист.

Фото: Пациенты в медицинском учреждении (gettyimages.com)

Комиссия, которая проводила осмотр, должна передать в трехдневный срок после поступления соответствующего запроса все имеющиеся документы на рассмотрение комиссии высшего уровня, которая в течение месяца проводит повторный осмотр заявителя и принимает соответствующее решение.

"Обращаю также особое внимание на то, что в случае, когда человек пытается обжаловать решение МСЭК в административном порядке (не обращаясь в суд), комиссия высшего уровня вправе проверять не только соблюдение процедуры при принятии первоначального решения, но и основательность первоначального решения", – обращает внимание она.

Это означает, что к омиссия, состоящая, в том числе из врачей, имеющих высшее медицинское образование, имеет право давать оценку:

учла ли комиссия низшего уровня всю медицинскую документацию (медицинские данные) лица при принятии соответствующего решения;

соответствует ли установленная группа инвалидности реальному состоянию здоровья;

соответствуют ли определенные реабилитационные меры реальным потребностям.

В то же время человек, не согласный с решением МСЭК, может обжаловать его в суде. При этом не обязательно ждать момента, чтобы "пройти" все уровни комиссий – от городской до Центральной МСЭК Минздрава.

"В суд можно обратиться сразу, получив решение, с которым вы не согласны", - отмечает специалист.

Как обжаловать решение МСЭК через суд

Судебное обжалование решения МСЭК предусматривает обращение человека с иском в административный суд по месту своего жительства или по месту нахождения ответчика (соответствующей МСЭК, принявшей решение, с которым истец не согласен).

"Вы наделены правом обратиться в суд в течение 6 месяцев со дня получения решения МСЭК, которое должно быть обжаловано. При наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 5 закона "О судебном сборе", вы можете быть освобождены от уплаты судебного сбора", - объясняет Марина Кахнова.

Фото: Человек с инвалидностью (freepik.com)

В таком случае в суд нужно предоставить доказательства, подтверждающие эти обстоятельства – например, для лица с инвалидностью II группы это будет копия соответствующего удостоверения.

"Во всех остальных случаях, если вы подаете заявление неимущественного характера (и просите суд признать действия МСЭК неправомерными), сумма судебного сбора составит 0,4 размера прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо. На сегодняшний день это 1211 грн 20 коп.", - обращает внимание юрист.

Она добавляет, что судебная практика в подобной категории дел показывает, что ориентировочный срок рассмотрения таких дел судами первой инстанции составляет около 1 года.

При этом, как правило, люди, которые обращаются в суд для обжалования решения МСЭК, предоставляют следующие доказательства:

копии медицинских документов;

копии акта (актов) осмотра МСЭК;

копии документов, показывающих, например, историю обжалования решения МСЭК в административном порядке.

"Особое внимание следует обратить на то, что суд не может осуществлять собственную оценку основательности принятия определенного вывода, поскольку суды не являются специализированными учреждениями в медицинской сфере и не имеют специальных знаний", - обращает внимание специалист.

При разрешении спора суд в первую очередь проверяет соблюдение медико-социальной экспертной комиссией порядка проведения экспертизы и основных требований законодательства, регулирующего соответствующую сферу.

"То есть суды не будут углубляться в изучение вашей медицинской документации, а будут проверять, были ли соблюдены при принятии решения МСЭК положения: Инструкции об установлении групп инвалидности; Постановления КМУ "Вопросы медико-социальной экспертизы"; Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности ", – объясняет адкокат.

Поэтому в суд следует обращаться, когда был нарушен определенный алгоритм действий, которые должны быть выполнены МСЭК при осмотре человека – например, при принятии решения:

вообще не была изучена медицинская документация личности;

не проведены объективно необходимые лабораторные, функциональные и другие методы исследования;

человека не опросили, как того требует законодательство.

"Кроме этого, на практике также возможны случаи, когда решением МСЭК определяется потребность лица в социальных услугах, которые вообще не предусмотрены законодательством. Такое решение может быть признано судом противоправным и отменено", - обращает внимание Марина Кахнова.