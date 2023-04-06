Как эвакуируют раненых бойцов из Бахмута: пограничники показали видео

Сегодня, 6 апреля, украинские военные показали процесс эвакуации раненых бойцов с поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В службе сообщили, что один из пограничников при отражении вражеского штурма в Бахмуте получил пулевое ранение руки.

"Кровотечение на поле боя остановили собратья. Далее для эвакуации бойца прибыл парамедик. Жизнь спасена", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, сегодня пограничники рассказали, как попали в оцепление россиян в Бахмуте и вырвались.

Мы также сообщали, что в Бахмуте продолжаются тяжелые бои, россияне медленно продвигаются вперед. Недавно подразделения ВДВ вокруг города, вероятно, получили термобарические ракетные системы ТОС-1.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.