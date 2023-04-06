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Как эвакуируют раненых бойцов из Бахмута: пограничники показали видео

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Бахмут, Четверг 06 апреля 2023 15:59
Как эвакуируют раненых бойцов из Бахмута: пограничники показали видео Фото: военные показали процесс эвакуации к помощи раненым бойцам (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 апреля, украинские военные показали процесс эвакуации раненых бойцов с поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В службе сообщили, что один из пограничников при отражении вражеского штурма в Бахмуте получил пулевое ранение руки.

"Кровотечение на поле боя остановили собратья. Далее для эвакуации бойца прибыл парамедик. Жизнь спасена", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, сегодня пограничники рассказали, как попали в оцепление россиян в Бахмуте и вырвались.

Мы также сообщали, что в Бахмуте продолжаются тяжелые бои, россияне медленно продвигаются вперед. Недавно подразделения ВДВ вокруг города, вероятно, получили термобарические ракетные системы ТОС-1.

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