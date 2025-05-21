Как в ЕС. Шуляк объяснила, как молодежь может влиять на решения по восстановлению и не только

В ВР подчеркивают важность привлечения молодежи к процессам, связанным с восстановлением, а также их приобщение к принятию решений на местном уровне. Украинцы в возрасте от 14 лет уже могут делать это через консультативно-совещательные органы, публичные консультации и т.д., что является типичной для ЕС практикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, качественное восстановление по принципу "лучше, чем было" возможно только с учетом видения молодых украинцев относительно того, в какой стране они хотят жить в дальнейшем.

Шуляк отметила, что прозрачность и подотчетность процессам, связанным с восстановлением, можно обеспечить при трех условиях. Во-первых, речь идет об открытости данных - информация о проектах, финансировании, этапах реализации должна быть доступна всем гражданам.

Во-вторых, о цифровизации, то есть о мониторинге, отчетности и управлении проектами восстановления через цифровые инструменты. В-третьих, о максимальной вовлеченности граждан на всех этапах планирования и реализации проектов, чтобы учесть потребности местных общин.

В то же время, парламентарий подчеркнула: важным не только голосом, но и участником процессов, связанных с восстановлением, должна стать именно украинская молодежь, поскольку от их видения того, в каких общинах они хотят жить в дальнейшем, во многом зависит курс украинского восстановления по принципу "лучше, чем было".

По словам Шуляк, направлениями работы для молодежи могут стать, в частности:

Создание инклюзивных пространств;

Создание и развитие молодежной инфраструктуры;

Ветеранские пространства;

Маршруты безбарьерности и тому подобное.

Более того, нардеп подчеркнула, что сейчас украинская молодежь с 14 лет уже имеет возможность участвовать в принятии решений через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров Украины. Кроме этого, это возможно и на местном уровне - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

Кроме этого, добавила Шуляк, у молодежи с 14 лет есть право инициировать и участвовать в формах местной демократии. Это стало возможным благодаря принятым в прошлом году изменениям в Закон Украины №3703-IX относительно местного народовластия (законопроект №7283).

Речь идет, пояснила она, о таких формах:

Местная инициатива;

Общественные слушания;

Публичные консультации;

Консультативно-совещательный орган и тому подобное.

"Молодежь в возрасте от 14 лет уже может выступать в качестве представителей совещательных органов, участвовать в публичных консультациях и официальных обсуждениях. И таким образом, например, влиять даже на распределение местных бюджетов. Очень важно, чтобы эта категория граждан привносила свой взгляд в восстановление", - пояснила Шуляк.

Благодаря принятым изменениям, молодое поколение украинцев получает все те инструменты народовластия, которые будут иметь и более взрослые граждане. Для них это огромный шанс участвовать в подготовке проектов решений, которые будут выноситься и голосоваться на сессиях

В то же время, она акцентировала на том, что такой курс абсолютно соответствует евроинтеграционному, поскольку в странах ЕС иногда даже принятие местных бюджетов не может проводиться без предварительных консультаций с молодежными организациями.

Так, в частности, во Франции в более 2000 муниципалитетах работают муниципальные молодежные, благодаря которым молодежь участвует в проектах благоустройства, культурных инициативах, совещательных функциях. В Германии действуют совещательные органы при муниципалитетах. Молодежь имеет право подавать предложения в местный совет, а иногда и вето на решения, касающиеся молодежной политики. В Финляндии закон обязывает муниципалитеты создавать молодежные советы с правом консультировать муниципальные органы.

"Во многих странах ЕС перед принятием местных стратегий или бюджетов муниципалитеты обязаны проводить консультации с молодежными организациями. Например, в Швеции, Дании, Норвегии. Это нормальная и эффективная практика", - подчеркнула Шуляк.

Напоследок она добавила, что процессы по восстановлению и восстановлению Украины должны быть максимально инклюзивными. Так, сейчас украинские территориальные общины активно создают программы своего комплексного восстановления (ПКВ), некоторые из которых начали утверждать еще в конце 2023 года.

На основе этого документа и мероприятий, прописанных в них, в дальнейшем смогут разрабатываться в том числе и генеральные планы. Но перед утверждением ПСВ она должна пройти ряд обсуждений. Поэтому важно, чтобы к ним привлекалась и молодежь, поскольку именно она в дальнейшем будет жить в той среде, которая и будет создана с помощью ПСВ.