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Как долго удастся избежать графиков отключения света: что прогнозируют в правительстве

Фото: Графики отключения света не будут применять до конца октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Чиновники прогнозируют, что до конца октября, а то и до начала ноября проблем с энергоснабжением не будет. В правительстве сохраняют оптимизм, несмотря на риски обстрелов, нехватку генерации, а возможно, еще и выход из строя отремонтированного оборудования.

При оптимистическом сценарии, который в правительстве пока рассматривается как базовый, нынешнюю зиму удастся пройти как и прошлую - практически без отключений света. Они могут быть только в дни сильных морозов – более 10 градусов. Об этом на условиях анонимности заявил один из чиновников Кабмина.

Аргументами в пользу такого прогноза были названы высокий уровень защиты энергообъектов, ввод в эксплуатацию дополнительной генерации и увеличение импорта. Правда, пока положительные ожидания не находят конкретного подтверждения вне правительственных кабинетов ни в экспертной среде, ни среди участников энергорынка, отмечается в материале.

Удары по генерации и графике отключений

По данным МВФ, масштабные атаки на украинский энергетический сектор в конце марта – в мае серьезно повредили или уничтожили около половины мощностей, генерирующих более 9 ГВт. Несколько тепловых (ТЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС) в Киевской, Харьковской и Запорожской областях полностью разрушены, другие ТЭС и ГЭС повреждены в разной степени. Объем разрушенной мощности оценивается в более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС.

Поэтому с мая в Украине применялись графики отключений света для населения и бизнеса. С конца июля графики практически не применяются.

По прогнозу ООН, этой зимой украинцам следует ожидать отключений электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.

МВФ прогнозирует, что средний дефицит электроэнергии Украины в 2024 году составит около 10%. В то же время серьезный дефицит (до 30%), вероятно, возникнет только в час пик.

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Отключения света