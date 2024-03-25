Как долго Украина сможет держать оборону без помощи США: оценка эксперта

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, без американских пакетов помощи Украина может продержаться как минимум до конца 2024 года.

"Даже при условии, что США не проголосуют, мы будем на европейской помощи и на собственном ресурсе. Что дальше, если поддержки Вашингтона не будет? На 2025 это исключительно глухая, позиционная оборона. Возможно, полная стагнация на фронте и, как следствие, замораживание конфликта", - спрогнозировал эксперт.