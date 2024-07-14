Как долго можно ехать за рулем без передышки: несколько важных советов

Когда владелец легкового автомобиля садится за руль, он без преувеличения начинает выполнять работу – работу водителя, оператора транспортного средства. И как бы автопроизводители ни пытались облегчить ее, от человека за рулем (даже если этот руль Tesla с так называемым автопилотом) требуется постоянное внимание. Неудивительно, что именно внимательность в первую очередь и страдает во время длительной поездки – она притупляется, реакции замедляются или вообще срабатывают через раз.

Сколько можно сидеть за рулем

Людям, профессионально отвечающим за безопасность движения, проблема усталости водителя за рулем хорошо известна. Потому законодательство Украины регулирует режим труда и отдыха водителей. Правда, еще касается прежде всего водителей-профессионалов, но и водителю-любителю украинские ПДД запрещают быть за рулем в усталом виде.

К примеру, для водителей грузовиков длительность времени, в течение которого водитель может находиться за рулем, не должна превышать 9 часов в смену (есть исключения, но для нас они не существенны). Но! После каждые 4,5 часа вождения должен быть устроен отдых продолжительностью не менее 45 минут. При этом эту паузу можно поделить на две остановки по 30 и 15 минут.

Отметим, что вышеприведенные украинские нормы для водителей грузовых транспортных средств аналогичны европейским.

Как не устать за рулем

Следовательно, для водителей грузовиков законодательно определена норма непрерывного пребывания за рулем: не более 4,5 часа. После чего нужен 45-минутный перерыв!

Собственно нормы нормами, но они, во-первых, прописаны для закаленных профессионалов, а во-вторых, способность концентрироваться за рулем – особенность во многом индивидуальная. Поэтому, кроме общих рекомендаций, опирайтесь на собственные ощущения. И как только почувствуете, что при движении теряете внимательность, ищите возможность остановиться для отдыха. А если откровенно клонит в сон, есть смысл не сопротивляться, а остановиться и вздремнуть с четверть часа – в большинстве случаев это возвращает активность на час-два.

А чтобы не накапливать усталость и сохранить работоспособность на всю дальнюю поездку, желательно не сидеть за рулем больше 2-х часов. Передышка нужна не только уставшему от однообразной позы тела, но и глазам и сознанию. С точки зрения психологии будет правильно, когда на каждой остановке у экипажа будет какая-то задача – покупка кофе, заправка, очищение лобового стекла и т.д. Обязательно придаст бодрости легкая физзарядка и умывание холодной водой.

Кратко

Когда вас ждет далекое, более 250 – 300 км путешествие, обязательно планируйте его с остановками для отдыха. Желательно заранее знать местность, по которой следует маршрут, чтобы выбрать места для остановки. И было бы хорошо, если бы это были чем-то необычные локации – например, с живописным пейзажем, с интересным рестораном или рядом с кафе. Положительные впечатления от впервые увиденного разгрузят водителя психологически, следовательно, продолжение дороги будет восприниматься как новое путешествие, и усталость, так сказать, начнет накапливаться с нуля.