Как опыт Израиля может помочь восстановлению экономики Украины

Сегодня для нас важен опыт всех стран, которые когда-либо вели или ведут войну. Стоит посмотреть и на опыт Израиля. А также роль Центрального банка в процессах восстановления экономики.

Центральный банк Израиля был создан в 1954 году.

С 1954 по 1974 г. ЦБ Израиля функционировал с режимом фиксированного обменного курса в рамках Бреттон-Вудской валютной системы. С 1974 г. по 1985 г. после крушения "бреттон-вуда" система валютного регулирования Израиля базировалась на свободном курсообразовании (Ямайская система). С 1985 г. снова был введен режим фиксированного обменного курса, который сохранялся в течение последующих 15 лет.

Перманентные военные конфликты потребовали от Израиля проводить постоянное монетарное финансирование экономики. Однако инфляция в 50-60-х годах сохранялась относительно низкой: менее 10% к середине 60-х, в пределах 20% в начале 70-х годов. Всплеск инфляции начался с середины 70-х годов после того, как было введено свободное курсообразование. В 1974-77 гг. инфляция подскочила до 40% в год, в 1978-1980 гг. – до 100%, в 1981-1985 гг. – 250% в год.

Переход к свободному курсообразованию в условиях постоянного фискального дефицита не смог обеспечить стабилизацию обменного курса на рыночном уровне, что постепенно дестабилизировало израильскую экономику и в конце концов закончилось финансовым кризисом.

Однако, несмотря на высокие темпы инфляции и девальвации, реальный и номинальный ВВП Израиля рос на протяжении всех 70-80-х годов (в среднем на 4,5% в год), а безработица оставалась относительно низкой.

Ключевым фактором роста ВВП являлись государственные расходы. В период до 1985 г. уровень государственных расходов в израильской экономике превышал 75% ВВП, а фискальный дефицит в среднем составлял 14% ВВП.

Внутренний рынок заимствований был доминантно ориентирован на правительство – государственные облигации составляли до 65% на внутреннем рынке займов. Центральный банк предоставлял прямые кредиты правительству, держал низкие процентные ставки для большей занятости. Реальные ставки государственных заимствований оставались позитивными, однако всегда были ниже темпов реального ВВП.

Из-за мощного фискального финансирования экономика Израиля была крайне перегрета. По оценкам МВФ положительный разрыв ВВП в начале 80-х годов составлял до 40% потенциального ВВП. Безработица составила всего 4-5%. Реальные процентные ставки оставались положительными, но это не могло сдержать инфляцию. То есть государственные расходы стимулировали ВВП, а ВВП стимулировал инфляцию. В то же время система гибкого валютного курсообразования дополнительно стимулировала девальвацию и инфляцию из-за так называемого "кризиса самосбывающихся ожиданий".

После очередных выборов в 1984 г. новое правительство Израиля инициировало программу стабилизации экономики. План стабилизации был разработан группой экономистов во главе с ученым М.Бруно. Он же и возглавил центральный банк Израиля, где работал с 1986 по 1991 г., а затем был приглашен на должность главного экономиста Всемирного банка, где работал с 1992 по 1996 годы.

План стабилизации предусматривал фиксацию обменного курса к доллару США (впоследствии был заменен на корзину валют), усиление фактической независимости центрального банка, постепенное прекращение монетарного финансирования дефицита бюджета, сокращение доли государства в экономике, стимулирование частной инициативы. Впоследствии (в конце 90-х годов) вместо номинального якоря фиксированного курса было введено инфляционное таргетирование. Обменный курс планировалось вернуть в свободное плавание в долгосрочной перспективе – 20 лет, постепенно расширяя границы его допустимых колебаний.

Уровень государственных расходов в ВВП постепенно снижался: с 70% в начале 80-х годов до 55% в 1998 г. и 43% в 2021 году.

Результат стабилизации был положительным – инфляция снизилась до однозначных показателей уже через 5 лет, темпы прироста реального ВВП выросли, дефицит бюджета сократился, выросла только безработица (до 10%).

Отдельное внимание правительство Израиля уделяло инновационному развитию экономики. В середине 80-х годов в Израиле была создана венчурная индустрия на основе сотрудничества армии и государства. Израильская армия играла роль кузницы кадров для технологической сферы, а государство создало систему фондов венчурного финансирования инновационных стартапов, включая привлечение средств иностранных инвесторов. В частности, израильская программа поддержки технологических инноваций "Йозма" предполагала получение государственной поддержки в размере до 50% финансирования инвестиционных проектов.

Условия экономики Израиля несколько отличались от условий нынешней экономики Украины, а именно:

В Украине в отличие от Израиля экономика не перегрета, реальный и номинальный ВВП сокращаются, безработица достигает почти 30% рабочей силы.

Ключевые драйверы инфляции Украины связаны не с дополнительным спросом, а с ростом стоимости затрат.

В Украине обменный курс уже зафиксирован и не разгоняет инфляцию, как это было в Израиле, где до 1985 г. действовало гибкое курсообразование.

Что может быть полезно Украине из стабилизационного опыта Израиля: