Как узнать общий страховой стаж онлайн: ответ ПФУ
Граждане Украины могут самостоятельно отслеживать свой страховой стаж с помощью онлайн-сервисов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Как рассказали в ведомстве, для того чтобы узнать свой общий страховой стаж, необходимо подать в Пенсионный фонд Украины сканированные копии трудовой книжки и другие документы о трудовой деятельности для проверки и оцифровки.
После того, как информация будет обработана, данные об общем страховом стаже будут отображаться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины.
Будущий пенсионер может проверить свой страховой стаж с помощью:
- Вебпортала ПФУ
- Специальное приложение "Пенсионный фонд": Google Play или Apple Store
Для авторизации в онлайн-сервисах доступны три метода:
- Квалифицированная электронная подпись (КЭП)
- Аккаунт на платформе GOV.ID
- Индивидуальный логин и пароль можно получить в отделении ПФУ.
Кроме страхового стажа в личном кабинете можно узнать сумму заработной платы, с которой уплачено ЕСВ, пересматривать данные о местах работы, получать информацию о присвоении специальной помощи из-за потери трудоспособности и рассчитать ориентировочный размер будущей пенсии с помощью "Пенсионного калькулятора".
Ранее РБК-Украина говорила, что украинцы могут в онлайн-режиме приобрести страховой стаж для получения пенсии в будущем.
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