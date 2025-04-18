Как узнать, сколько бензина действительно поместится в бак авто: результаты исследования

Вопрос точной вместимости топливного бака не интересовал бы водителей, если бы автопроизводитель всегда указывал в документах истинную емкость. Журналисты РБК-Украина Авто разбирались, сколько на самом деле горючего можно заправить в баки популярных легковушек.

Любой опытный автомобилист подтвердит, что паспортная емкость бака не совпадает с его реальной вместимостью. Причем отклонение как правило в пользу потребителя, который может создать таким образом больший запас горючего на борту.

Для чего производитель занижает емкость бака

Трудно сказать, почему автопроизводитель почти всегда занижает емкость топливного бака.

Однако, независимые автомобильные инженеры по этому поводу имеют такое мнение, что цифры в паспорте указывают объем, который на заправке можно заполнить в машину дополнительных хитростей. Ведь не секрет, что часто удается вместить гораздо больше горючего, если прибегать к определенным нехитрым приемам:

Лить топливо тонкой струйкой после срабатывания "отсечки" заправочного пистолета;

Покачивать автомобиль под конец заправки - чтобы из всех закоулков бака выходил воздух, освобождая место для жидкости;

При заправке поставить машину с наклоном в определенную сторону.

Объясняется это тем, что топливные баки современных авто часто имеют неправильную геометрическую форму, их стенки отличаются сложным рельефом, особенно в верхней части. Эти углубления и выпуклости служат зонами для расположения насоса и датчиков, а еще помогают рациональнее использовать объем кузова. Но дополнительное пространство, образованное в этих закоулках, по умолчанию заполнено воздухом, и только после определенных манипуляций в них можно разместить бензин или дизель.

Кроме того, немалая дополнительная порция, в пределах 1-2-х литров, часто помещается в заливной горловине бака, поскольку часто она простирается более чем на полметра.

Сколько топлива действительно поместится в бак

Узнать, сколько топлива на самом деле удастся "утрамбовать" в бак вашего авто, можно либо экспериментальным путем, либо обратившись к опыту других пользователей. Первый способ связан с тщательным подливанием топлива через полуоткрытый клапан пистолета на АЗС, или через лейку/шланг дома, со вторым вам помогут опыт и журналистские разведки автомобильного отдела портала rdc.ua.

Вместимость топливного бака некоторых моделей



Коротко

Говоря о реальной емкости бака мы ни в коем случае не агитируем за постоянное использование его в режиме "под пробку". Автомобильные инженеры не советуют злоупотреблять выявленным запасом емкости, ведь из-за этого возможны некоторые осложнения. В частности, речь идет о запахе топлива в салоне, сбоях в работе бензонасоса или выходе из строя абсорбера. Однако, если положительный опыт таких заправок у вас уже есть, и вместе с тем возникает потребность максимально увеличить автономность, заправляться по максимуму стоит разве что перед дальней дорогой, когда топливо из бака сразу начнет активно расходоваться.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.