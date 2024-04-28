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Как действовать в случае укуса клеща: советы Минздрава

Фото: в Минздраве посоветовали, что делать в случае укуса клеща (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сезон активности клещей длится до конца осени, а пик приходится на май-июнь и сентябрь-октябрь. Важно знать, как оградить себя от их укусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

"Клещей можно встретить не только на природе, их много и на городских газонах. Они не прыгают на человека с дерева, не гонятся за ним - однако могут залезть на тело, когда человек будет отдыхать", - пишет Минздрав. 

Как снизить риск укуса клеща: 

  • воздержаться от прогулок по лесу; 
  • если же планируете прогулку - позаботьтесь о безопасной одежде; 
  • во время прогулки держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву с обеих сторон;
  • применяйте репелленты - средства для отпугивания насекомых; 
  • регулярно осматривайте себя. Делайте осмотр снизу и постепенно поднимайтесь вверх; 
  • после прогулки примите душ; 
  • выстирайте и почистите одежду. 

Что делать в случае укуса: 

  • не заливайте клеща спиртом или маслом. Его необходимо быстрее извлечь; 
  • обратитесь в травмпункт. Если рядом его нет, воспользуйтесь специальным пинцетом; 
  • обработайте место удаления антисептиком; 
  • если клещ пробыл на теле более 36 часов - обратитесь к врачу; 
  • наблюдайте за своим состоянием в течение нескольких недель. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минздрав также объяснил, как распознать психологическое насилие и как его избежать.

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Министерство здравоохранения Украины