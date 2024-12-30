Что делать, если продавец отказывает в оплате картой: украинцам дали важные советы

Каждый потребитель имеет право на защиту своих интересов, и в Украине существует несколько органов, в которые можно обратиться в случае нарушения прав. Если столкнулись с некачественным товаром, ненадлежащим обслуживанием или нарушением законодательства, важно знать как действовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Законодательство Украины обеспечивает защиту прав потребителей в разных сферах. Если ваши права нарушены, важно знать, куда обратиться для решения проблемы.
Отсутствие кассового аппарата или безналичного расчета
Если продавец не использует кассовый аппарат или не обеспечивает возможность осуществления безналичного расчета, как это предусмотрено законом, вы можете обратиться в Государственную налоговую службу Украины.
Маркировка товара на иностранном языке
В случае, если товар маркирован не на государственном языке, это является нарушением. Вы можете сообщить об этом уполномоченному по защите государственного языка. Специальная форма для обращения доступна на официальном сайте: https://mova-ombudsman.gov.ua/povidomiti-pro-porushennya.
Нарушения в сфере финансовых услуг
Если у вас возникли проблемы с финансовыми услугами (например, кредитами или депозитами), обращайтесь в Национальный банк Украины, в частности в Управление защиты прав потребителей финансовых услуг: https://bank.gov.ua.
Вопрос о покупке товаров, гарантийного обслуживания или предоставления услуг
Для консультаций и решения таких вопросов обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы. Подробную информацию и контакты можно найти по ссылке: https://dpss.gov.ua/sluzhba/teritorialniorgani.
Вы также можете защищать свои права через суд. Потребители освобождены от уплаты судебного сбора по искам, касающимся нарушения их прав, в соответствии со статьей 22 Закона Украины "О защите прав потребителей".
Даже в условиях военного положения суды продолжают работать, обеспечивая конституционное право граждан на защиту.
Напомним, что украинцам объяснили, что делать, если в заведении нарушают их права как потребителей. Законом Украины "Об обращении граждан" предусмотрено, что граждане имеют право обратиться к предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности с замечаниями, жалобами и предложениями.