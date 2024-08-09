Как государство экономит на закупке БпЛА и делает процесс контрактирования прозрачным

В Украине около 500 компаний производят БпЛА или сервисы, связанные с ними (фото: facebook_com_usofcom)

О том, какие изменения ввели в процесс закупки БпЛА от отечественных производителей, чтобы сделать его максимально прозрачным - в колонке вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова для РБК-Украина.

Недавно Президент Владимир Зеленский вышел с обращением - государство уже законтрактовало 1 млн дронов. Это была цель на 2024 год, которую достигли уже в августе.

Настоящая технологическая революция началась с Армии дронов, которая дала старт развитию не только рынка БпЛА, но и всего defense-tech. Как результат, 96% закупаемых государством дронов - украинского производства. То есть Украина активно воюет своими инновациями. Еще в 2022 году всего 7 образцов БпЛА имели государственные контракты, в этом году более 100 украинских разработчиков производят дроны для ВСУ.

Всего в Украине около 500 компаний производят БпЛА, сервисы или продукты, связанные с ними. Это результат формирования политики - сработали результаты рыночной экономики. Мы приняли более 20 революционных нормативно правовых актов, отменили лишние разрешения, увеличили маржинальность и изменили политику так, чтобы украинские производители могли масштабироваться.

Параллельно с этим важно обеспечить максимальную прозрачность государственных закупок и сделать так, чтобы производители зарабатывали, а государство покупало дроны по самым выгодным ценам.

С первых государственных контрактов мы начали сотрудничать с антикоррупционными органами САП и НАБУ. Предоставили доступ к CRM-системе, в которой отображаются все данные по закупкам дронов, осуществляемых Госспецсвязью в пределах Армии дронов. В системе содержится информация о производителе, стоимости БпЛА, детали контракта.

9 августа НАБУ опубликовало отчет об сэкономленных средствах на закупках БпЛА для нужд армии. Так, благодаря сотрудничеству с антикоррупционными органами государству удалось сэкономить более 3,3 млрд. грн. Военные дополнительно получили 18 413 дронов на общую сумму более 1,8 млрд грн без увеличения стоимости действующих контрактов. А остальные средства - почти 1,5 млрд грн - вернули государству, снизив цену без уменьшения количества заказанных дронов.

Как это работает? В марте 2023 года правительство приняло постановление, увеличившее маржинальность для украинских компаний с 1% до 25%. Фактически украинские производители получили возможность зарабатывать больше, чем в странах НАТО, где маржинальность - 17%.

В рыночных условиях себестоимость товара может колебаться, а следовательно, меняется фактическая маржа. Поэтому, учитывая рекомендации НАБУ, правительство приняло постановление - и производители должны уточнять, как рассчитывали цены, если прибыль превышает 25%. После пересчета компании должны либо вернуть разницу в бюджет, либо доставлять дроны.

Государство уже законтрактовало 1 млн дронов (фото: Getty Images)

Какие изменения ввели

Все дроны закупают по необходимости сил безопасности и обороны. То есть все беспилотники, закупаемые в пределах Армии дронов, отвечают запросам военных и нужны для выполнения определенных боевых задач на фронте.

Каждый беспилотник проходит обязательную официальную экспертизу цены. Правительство утвердило соответствующее постановление, и каждый дрон отечественного производства проходит экспертизу цены. Это необходимо для того, чтобы БпЛА закупали по релевантным ценам.

Ввели CRM-систему для всех контрактов по БпЛА. Это позволяет в режиме реального времени видеть детали контракта и статус по всем закупкам, доступ антикоррупционных органов к системе обеспечивает прозрачность и подотчетность закупок.

Внедрили систему управления SAP. Она отражает процессы контрактирования, поставки и отгрузки дронов Силам обороны. Благодаря этому можно управлять сроками поставки, отслеживать статус передачи дронов от производителя к передовой.

Создали supply chain. По рекомендации НАБУ создали команду, которая занимается ценообразованием в направлении дронов. В сотрудничестве с журналистами и НАБУ она исследует справедливую цену дронов украинского производства. Да, государство может закупать дроны по самым выгодным ценам, а военные, соответственно, получить больше БпЛА.

Мы наработали процесс закупки в направлении дронов, и теперь этот же путь проходят и закупки РЭБ и роботизированных платформ.

Еще одно революционное решение - закупки через Prozorro. В феврале правительство приняло постановление, позволившее закупать массовые дроны через систему Prozorro. Так, государство впервые начало проводить торги на Мавики, Аутели, Матриксы и другие массмаркеты-беспилотники. Это создает конкуренцию среди поставщиков, ускоряет закупки и позволяет закупать дроны по максимально выгодным ценам. На Prozorro для каждого доступна информация о комплектации дронов, а вот сенситивная информация о поставщике, сумма закупки в целях безопасности остается скрытой.

Следующий логический шаг - расширение действия постановления на дроны украинского производства. Правительство приняло постановление в июле, а уже 1 августа объявили тендер на закупку украинских FPV-дронов из-за закрытого модуля Prozorro. Податься могут разработчики, производящие технологические беспилотники с использованием машинного зрения для донаведения на цель.

По тем же правилам, как развивался рынок БпЛА, мы открыли рынок РЭБ, наземных роботизированных платформ. Сейчас в фокусе - ракеты. Президент уже анонсировал старт ракетной программы. У нас есть наработка в этом направлении, но пока не можем о них говорить публично. Так что продолжаем искать новый технологический геймченджер, которым когда-то стали дроны.