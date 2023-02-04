Как депортированным в РФ гражданам вернуться в Украину без документов: объяснение

Депортированные в Россию граждане могут вернуться в Украину без документов. Для этого нужно оформить удостоверение личности на возвращение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"С началом полномасштабного вторжения россияне совершают многочисленные военные преступления против гражданского населения Украины. Депортация является одним из таких преступлений оккупантов, когда сотни тысяч гражданских украинцев вынужденно оказываются на вражеской территории, часто без документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре 2022 года правительство ввело экспериментальный проект для оформления удостоверения на возвращение в Украину депортированных людей.

Более подробную информацию по оформлению необходимых документов для возвращения в Украину можно найти на сайте Минреинтеграции.