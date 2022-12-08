Как дефицит электроэнергии повлияет на цены в Украине: прогноз НБУ

Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины со стороны РФ приведут к дефициту электроэнергии. Это приведет к ускорению инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube .

Пышный сообщил, что НБУ уже наблюдает ускорение инфляции. "По нашим оценкам, дефицит электроэнергии усилит инфляционное давление на 1-2 процентных пункта в 2023 году", - сказал он.

По его словам, это будет зависеть от того, по какому сценарию будут развиваться события.

Как отметил на брифинге замглавы НБУ Сергей Николайчук, возрастет себестоимость продукции из-за использования генераторов, потребности в топливе и нарушения в технологических процессах.