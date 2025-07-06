Как в древности волосы превращались в фамилию: посмотрите, есть ли в этом списке ваши?

В Украине многие фамилии имеют древние корни, которые рассказывают о внешности наших предков. Особенно интересны те родовые имена, возникшие благодаря прическам, типу волос или их цвету.
Какие украинские фамилии возникли от волос, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на работу языковеда Юлиана Редько.
В древности внешность человека могла стать основой для прозвища, которое со временем превращалось в фамилию. Так возникли десятки имен, связанных с волосами, укладкой или даже их отсутствием.
Людей с короткими волосами называли Стрига или Стригун.
Тех, кто был полностью лысый или с редкими волосами, именовали:
Если волосы были кудрявые или взъерошенные, возникали фамилии:
Чернявые волосы способствовали возникновению фамилий: Чорнявий, Чорний, Черняк, Чернига, Черниш, Чорниш.
Белокурых мужчин могли называть: Білець, Білий, Білык, Світлик, Блонко.
Эти фамилии не просто фиксировали внешность человека. Они часто становились своеобразным маркером родовой истории - отражали черты, которые передавались по наследству, или запоминались как особенность целой семьи.
Родовые имена - это больше, чем формальность в документах. В них спрятаны быт, представления, язык и даже юмор прошлых поколений. Иногда одно слово - например, "Кудрик" или "Чупрун" - говорит о прошлом больше, чем семейное фото.