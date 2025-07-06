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Как в древности волосы превращались в фамилию: посмотрите, есть ли в этом списке ваши?

Какие украинские фамилии пошли от волос или прически (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В Украине многие фамилии имеют древние корни, которые рассказывают о внешности наших предков. Особенно интересны те родовые имена, возникшие благодаря прическам, типу волос или их цвету.

Какие украинские фамилии возникли от волос, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на работу языковеда Юлиана Редько.

Фамилии, указывающие на внешность

В древности внешность человека могла стать основой для прозвища, которое со временем превращалось в фамилию. Так возникли десятки имен, связанных с волосами, укладкой или даже их отсутствием.

Когда прическа формирует фамилию

Людей с короткими волосами называли Стрига или Стригун.

Тех, кто был полностью лысый или с редкими волосами, именовали:

  • Лисий
  • Лисайко
  • Лисак
  • Лисун
  • Лисан

Если волосы были кудрявые или взъерошенные, возникали фамилии:

  • Кошла
  • Патлаха
  • Кошлатий
  • Чубар
  • Кудря
  • Чуб
  • Кучерко
  • Пелех
  • Кудла
  • Чуприна
  • Кудрявець
  • Коструба
  • Чубай
  • Пелешок
  • Мушта
  • Чубей
  • Патлай
  • Кошлай
  • Куйовда
  • Чупрун
  • Чубир
  • Чубатько
  • Кошлак
  • Кудрик.

Цвет волос как маркер: черные или белокурые

Чернявые волосы способствовали возникновению фамилий: Чорнявий, Чорний, Черняк, Чернига, Черниш, Чорниш.

Белокурых мужчин могли называть: Білець, Білий, Білык, Світлик, Блонко.

Эти фамилии не просто фиксировали внешность человека. Они часто становились своеобразным маркером родовой истории - отражали черты, которые передавались по наследству, или запоминались как особенность целой семьи.

Фамилия как зеркало предков

Родовые имена - это больше, чем формальность в документах. В них спрятаны быт, представления, язык и даже юмор прошлых поколений. Иногда одно слово - например, "Кудрик" или "Чупрун" - говорит о прошлом больше, чем семейное фото.

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