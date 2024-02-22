Как часто менять масло в авто: всегда ли прав автопроизводитель

Почему так важно, чтобы масло в двигателе не работало больше положенного срока? Потому что одна из его главных функций – защита двигателя от преждевременного износа. При том что многие из современных двигателей очень чувствительны к состоянию масла, и в случае проблем с ним могут выйти из строя не когда-нибудь в будущем, а чуть ли не сразу.

Почему нужно менять моторное масло

Масло, залитое в двигатель, стареет по нескольким причинам. Главная из которых - "срабатывание" присадок, то есть потеря их эффективности. На характеристики масла, работающего в моторе, влияют следующие факторы:

Нагрев масла до предельных температур;

Контакт масла с картерными газами;

Контакт масла с топливом в цилиндре;

Присутствие влаги-конденсата в двигателе.

Приведенные выше факторы различны для разных условий работы агрегата, соответственно скорость старения масла – величина неустойчивая. Кроме того, вышеупомянутые факторы нарушают прямую связь между старением масла и километрами, "намотанными" автомобилем. Это подтверждают и сами автопроизводители, когда в мануалах упоминают о сокращении межсервисного интервала при особо тяжелых условиях эксплуатации авто. Плюс в заводской инструкции часто присутствует оговорка о том, что масло в любом случае нужно заменять не реже одного раза в год.

Когда нужно сокращать срок замены масла

Большой город . Тяжелыми условиями работы двигателя инженеры считают эксплуатацию в условиях большого города. Тянучки, пробки, езда на малой скорости с частыми остановками и постоянные короткие поездки в пределах нескольких километров – это и есть неблагоприятные условия;

. Тяжелыми условиями работы двигателя инженеры считают эксплуатацию в условиях большого города. Тянучки, пробки, езда на малой скорости с частыми остановками и постоянные короткие поездки в пределах нескольких километров – это и есть неблагоприятные условия; Нагрузка на двигатель . Движение с прицепом, поездки по горным дорогам, пыльными и неровными проселками, естественно, тоже считаются тяжелыми условиями для двигателя;

. Движение с прицепом, поездки по горным дорогам, пыльными и неровными проселками, естественно, тоже считаются тяжелыми условиями для двигателя; Высокая скорость. Движение по автотрассе с длительным удержанием высокой, свыше 140 – 150 км/ч, скорости.

Почему в таких условиях масло стареет в ускоренном темпе? Непродолжительные поездки плохи тем, что за это время мотор не успевает прогреться до рабочей температуры, и из его внутреннего объема не испаряется конденсат, образовавшийся в первые минуты из-за разницы температур "за бортом" и в моторе. Влага смешивается с маслом, мешает созданию масляной пленки в парах трения. Главное же, что вода в присутствии серы, имеющейся в топливе и в картерных газах, образует кислоту, из-за которой деградирует масло, теряя свое щелочное число. Из-за присутствия кислоты также активируется коррозионный износ деталей двигателя, а это один из наиболее существенных видов износа.

Когда двигатель долго работает на холостом ходу или на малых оборотах при движении на малой скорости, масло в нем не получает должного охлаждения. При том, что перегрев является еще одним фактором его старения. Движение по тяжелым дорогам, с полным салоном и багажником повышают нагрузку на детали цилиндро-поршневой группы. Соответственно, растет температура масла на поршневых кольцах, больше газов из цилиндра прорвется в картер, где образуется кислота, которая старит и масло, и непосредственно двигатель.

Когда на самом деле нужно менять масло в двигателе

Следовательно, указание заменять масло "по одометру" – подход несколько упрощенный, потому что за один и тот же километраж двигатель может отработать разное количество моточасов. И вдобавок масло при этом может испытывать различные нагрузки – в частности, температурные, химические.

Понятно, что конструкторам двигателей и производителям масел эти нюансы известны. Поэтому большинство современных смазочных материалов имеет определенный запас ресурса присадок. И они более или менее успешно защищают типичный двигатель рядового автовладельца в течение межсервисного периода. Но у каждой марки и сорта масла этот запас разный, и если машина действительно эксплуатируется в особых условиях, никто точно не скажет, когда ресурс присадок будет сработан и масло прекратит свою защиту.

Поэтому автомобильные инженеры дают такие советы владельцам машин, которые эксплуатируются в условиях, явно усложненных многими факторами:

Из всех рекомендованных производителем масел выбирать сорт с наивысшим классом качества;

По возможности покупать моторное масло самого уважаемого бренда – как правило, именно такие продукты имеют больший запас ресурса присадок;

Если езда в усложненных условиях составляет более 30% от суммарного пробега машины, масло нужно менять примерно вдвое чаще, чем рекомендует автопроизводитель для идеальных условий эксплуатации.

Замена масла: правые ли автопроизводители

Тенденция последних десятилетий – автопроизводители увеличивают межсервисный интервал, увеличивая пробег масла от замены до замены с привычных 10 тысяч километров до 15 – 20, а то и до 25 тысяч. С одной стороны, это обусловлено желанием показать будущим владельцам, что данный автомобиль потребует меньше денег на плановые ТО. С другой – современные высококачественные масла действительно могут эффективно работать такой срок. (Но, как отмечалось выше, в условиях, близких к идеальным.)

Правда, надо понимать, что посыл относительно недорогого содержания авто адресован первому владельцу, для которого конечный ресурс двигателя не важен – он продаст машину раньше. То есть тому, кто эксплуатирует неновый автомобиль и хочет отсрочить капитальный ремонт двигателя как можно дальше, можно посоветовать сократить сроки замены масла с 15 – 20 тысяч километров до более скромных.

Если коротко

Во многом именно от масла зависит, сколько будет служить двигатель до капитального ремонта, а то и до полного списания. Так что если вам этот момент важен, введите для себя ту или иную “масляную политику” и неукоснительно соблюдайте ее. Меняйте масло чаще и покупайте максимально качественное из доступных для вас. При этом имейте в виду, что существенно, на несколько ступеней, превышать класс качества (маркировка ACEA C2, API SM, API CF) особого смысла нет, а для моторов старых моделей это иногда даже вредно. Лучше отдать дополнительные деньги за более уважаемый бренд, ведь премиальные масла действительно дольше сохраняют заявленные свойства, даже если мотор работает в сложных условиях.