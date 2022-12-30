ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как будет работать метро в Киеве на Новый год: график

Новина українською →
Киев, Пятница 30 декабря 2022 16:01
Как будет работать метро в Киеве на Новый год: график Фото: как будет работать метро в период новогодних праздников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В период новогодних праздников график метро в Киеве меняться не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

Поезда метро в Киеве будут курсировать по привычному графику с 06:00 до 22:00.

В то же время в метрополитене подчеркнули, что через станции "Днепр" и "Гидропарк" поезда следуют без остановки.

Во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги все наземные участки киевского метрополитена останавливаются, а подземные станции продолжают работать как укрытие.

Во время комендантского часа

Также гражданам напомнили о необходимости соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице.

Однако в случае воздушной тревоги во время комендантского часа метро можно использовать как укрытие. В метрополитене рассказали, как пройти на станции метро:

  • при входе в метрополитен как укрытие обязательно нужно иметь документ-удостоверение личности;
  • проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;
  • ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

Напомним, в Киеве возобновили работу две центральные станции метро - "Майдан Независимости" и "Крещатик", но они работают по сокращенному графику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев метро Новый год
NEWS
Война без выходных. Есть ли угроза ракетных ударов на Новый год и Рождество
Война без выходных. Есть ли угроза ракетных ударов на Новый год и Рождество
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок