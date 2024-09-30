Как безопасно снять или сдать жилье и не попасть впросак, - советы эксперта

Недавно моя подруга нашла отличную квартиру в центре города. Она была в восторге от расположения и состояния жилья, потому быстро подписала договор аренды, не проверив наличие задолженности за коммунальные услуги. Все казалось идеальным, пока несколько месяцев спустя ей внезапно не отключили электроэнергию. Выяснилось, что предыдущий арендатор оставил значительный долг за коммунальные услуги, о котором моя подруга ничего не знала. Она была вынуждена оплатить долг, чтобы возобновить электроснабжение и вернуться к нормальной жизни.

О каких рисках следует помнить арендатору

Оплаченные коммунальные услуги не единственный пункт, который важно проверять. Чаще всего при попытке снять квартиру арендаторы сталкиваются с:

Мошенничеством – арендатор может стать жертвой мошенников, выдающих себя за владельцев недвижимости или агентов по недвижимости.

– арендатор может стать жертвой мошенников, выдающих себя за владельцев недвижимости или агентов по недвижимости. Недействительным договором аренды – если договор аренды подписан не с собственником или без надлежащей доверенности, он может быть признан недействительным. Это может привести к выселению арендатора.

– если договор аренды подписан не с собственником или без надлежащей доверенности, он может быть признан недействительным. Это может привести к выселению арендатора. Плохим состоянием жилья – арендатор может столкнуться с проблемами, связанными с плохим состоянием жилья, которые предварительно не были озвучены, или не очевидны сразу (не работающие или не корректно работающие бытовые приборы, сантехника и т.п.).

– арендатор может столкнуться с проблемами, связанными с плохим состоянием жилья, которые предварительно не были озвучены, или не очевидны сразу (не работающие или не корректно работающие бытовые приборы, сантехника и т.п.). Задолженностью за коммунальные услуги – если арендодатель имеет задолженность за коммунальные услуги, арендатор может столкнуться с отключением воды, электроэнергии или других услуг.

– если арендодатель имеет задолженность за коммунальные услуги, арендатор может столкнуться с отключением воды, электроэнергии или других услуг. Непредвиденные изменения условий аренды – для арендатора это может означать внезапное повышение арендной платы или другие изменения условий аренды без уведомления.

Советую обязательно проверять информацию лично, уделяя внимание следующим аспектам.

Проверка прав собственности. Арендатору необходимо проверить документы на право собственности на квартиру, чтобы убедиться, что сдающий квартиру действительно является ее владельцем или имеет соответствующие полномочия. Важно проверить и те документы, на которые ссылается право собственности (документы о наследстве, покупке и т.п.). Для этого можно использовать OpenDataBot, или онлайн сервисы Министерства юстиции Украины, с информацией о которых можно подробнее ознакомиться на сайте Дія. Проверка личности арендодателя. Важно сверить данные владельца в документах на квартиру с паспортом лица, желающего сдать квартиру. Если это не владелец, он должен иметь нотариально заверенную доверенность. Отсутствие такой доверенности может привести к недействительности договора аренды. Задолженность по коммунальным услугам. Арендатору необходимо проверить наличие задолженности за коммунальные услуги. Если долг есть, его необходимо погасить до заключения договора, иначе арендатор может столкнуться с отключением коммунальных услуг. Для сбора этой информации можно попросить прошлые платежки, получаемые владельцем – там будет видно, есть ли задолженность на момент вашего заезда. Также следует выяснить, какие коммунальные услуги включены в арендную плату, а какие нужно оплачивать отдельно. Уточните, как часто нужно платить за коммунальные услуги и есть ли какие-либо ограничения. Обязательно внесите перечень услуг, которые вы обсудили как безвозмездные, в договор, чтобы отсутствие платежей за них с вашей стороны было документально аргументировано. Состояние жилья. Арендатору важно проверить состояние жилья перед подписанием договора. Это включает в себя обзор всех помещений, коммуникаций, мебели и техники, чтобы избежать неприятных сюрпризов после заселения. Условия контракта. Ознакомьтесь со всеми условиями аренды, включая размер арендной платы, порядок ее уплаты, условия возврата депозита, правила ремонта и обслуживания, а также возможность досрочного расторжения договора.

О каких рисках следует помнить арендодателю

Для арендодателей также есть определенные риски. Это, в частности:

Неуплата арендной платы – арендодатель может столкнуться с проблемой неуплаты арендной платы арендатором. Без договора аренды такие проблемы достаточно сложно решить.

– арендодатель может столкнуться с проблемой неуплаты арендной платы арендатором. Без договора аренды такие проблемы достаточно сложно решить. Повреждение имущества – арендатор может повредить имущество, что приведет к дополнительным затратам на ремонт и восстановление, поэтому обязательно следует фиксировать перечень и состояние имущества в договоре.

– арендатор может повредить имущество, что приведет к дополнительным затратам на ремонт и восстановление, поэтому обязательно следует фиксировать перечень и состояние имущества в договоре. Незаконное использование помещения – арендатор может использовать помещение для незаконной деятельности, что может привести к проблемам с правоохранительными органами и соседями.

– арендатор может использовать помещение для незаконной деятельности, что может привести к проблемам с правоохранительными органами и соседями. Отказ от выселения – арендодатель может столкнуться с проблемой, когда арендатор отказывается выселиться по истечении срока аренды или при нарушении условий договора. В этом случае корректный договор поможет подтвердить свою правоту для правоохранителей.

– арендодатель может столкнуться с проблемой, когда арендатор отказывается выселиться по истечении срока аренды или при нарушении условий договора. В этом случае корректный договор поможет подтвердить свою правоту для правоохранителей. Нарушение условий договора – арендатор может нарушать условия договора, такие как содержание домашних животных, проведение ремонтных работ без разрешения, субаренда и т.д.

Владельцу квартиры, чтобы минимизировать вероятность проблем, важно так же, как и арендатору, соблюдать несколько ключевых правил.

Во-первых, необходимо проверить арендатора: оценить его финансовую устойчивость, репутацию и наличие предварительных долгов. Во-вторых, важно тщательно составить условия договора, включая все необходимые положения для защиты своих интересов, ведь недостаточно подробный договор может привести к недоразумениям и конфликтам. В-третьих, следует учитывать возможность возникновения задолженности арендатора, что может повлечь за собой финансовые потери и потребность в судебном урегулировании. Важно предусмотреть возможные пути разрешения подобных споров в договоре.

Тщательно проверяя все детали перед подписанием договора, как арендатор, так и арендодатель могут обеспечить покой и комфорт в процессе аренды. Будьте осторожны и тщательно подходите к вопросу съема или сдачи жилья – это может уберечь вас от неприятных ситуаций в будущем.