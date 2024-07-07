RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как безопасно хранить пищу во время отключений света: советы от Минздрава

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне отключений света хранение пищи также может стать вызовом. Особенно это касается периодов с жаркой погодой.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

"Рекомендуем пересмотреть меню и рацион в пользу быстрого, легкого и того, что не быстро портится. В летний период большой частью питания могут стать овощи и фрукты, которые могут храниться и без холодильника. Блюда нужно делать как можно более простыми, с минимальным количеством ингредиентов. Лучше всего сохраняются хорошо вываренные или протушенные продукты", - пишет Минздрав. 

Как сохранить еду, когда выключают "свет": 

  • сформируйте запас еды. Держите несколько пакетов в морозильной камере. Это, в свою очередь, поможет сохранять холод в ней; 
  • подготовьте запас консервов, а также сухих продуктов. Это поможет подкрепиться, если отключения света будут длиннее; 
  • реже открывайте холодильник. 
  • используйте сухой лед. Это поможет увеличить продолжительность хранения продуктов до 2 суток. 

После возвращения света: 

  • продукты, которые хранились при температуре выше +4 дольше двух часов, могут быть опасными; 
  • выбрасывайте продукты, которые имеют сомнительный вид или запах;

Напомним, РБК-Украина также рассказывала и о том, как сохранить прохладу в квартире во время жары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныХолодильник