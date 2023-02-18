Как безопасно использовать большие газовые баллоны дома: украинцам напомнили правила

Из-за постоянных отключений света украинцы стали чаще использовать большие газовые баллоны. Гражданам напомнили, как безопасно пользоваться баллонами дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.
Использовать большие газовые баллоны можно только в частных домах. Размещать его в многоэтажках или высоких домах запрещено.
Также важно соблюдать следующие правила:
Также украинцев призывают заправлять баллоны только в специальных местах, не на АЗС или из автомобильных цистерн для перевозки газа.
Баллон нужно наполнять всего на 85%. Остальной объем нужен, чтобы оставалось место для расширения газа при изменении температуры.
Напомним, 9 февраля в Дарницком районе Киева произошел мощный взрыв на территории бывшего завода. По предварительной информации, взорвался газовый баллон, в результате чего обрушилось здание и возник пожар.
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